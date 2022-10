Montarea centralelor individuale de apartament, interzisă în Cluj: ”Europa merge în această direcție”

Primăria Municipiului Cluj-Napoca a interzis montarea de centrale individuale în apartamente, dacă în bloc sunt mai mult de șase apartamente. Această mișcare vine în urma deciziei de a se investi 200 de milioane de euro până în 2030 pentru a-i readuce pe locuitori la rețeaua de Termoficare, potrivit viceprimarului Dan Tarcea.

Cele trei alternative ale clujenilor

Dan Tarcea a spus că dispune de trei alterative pentru clujeni în ceea ce privește . Centrala poate fi pusă pe bloc, pe scară sau să fie conectată la sistemul centralizat. Acesta consideră că astfel s-ar reduce poluarea și nu este nicidecum o mișcare abuzivă

„Au trei alternative, fie pun centrală pe bloc, fie pun centrală pe scară sau se conectează la sistemul centralizat, evident acolo unde există sistem centralizat. Nu este abuzivă. Este pentru reducerea poluării. Noi am avut această Hotărâre de Consiliu Local și am făcut modificarea în Planul Urbanistic General în care am impus această condiție, după care a venit și Guvernul prin Ministerul Mediului care a întărit această chestiune și a dus mai departe lucrul ăsta”, a spus Tarcea, potrivit Știri de Cluj.

Sistemul centralizat de termoficare va scădea costurile facturilor

Viceprimarul susține această idee datorită costurilor mai mici la facturi care a veni la pachet cu . Acesta consideră că va deveni o decizie personală după ce oamenii vor vedea beneficiile sistemului.

„Direcția este foarte clară. Europa merge în această direcție. Pe de altă parte, nu este suficient doar să fii conectat la un sistem centralizat sau să ai o centrală pe scară sau pe bloc. Evident că nu-l putem obliga pe om și nici nu vrem să se conecteze la sistemul centralizat. Asta va trebui să devină o decizie personală, după ce o să vadă că el plătește mai mult decât vecinul care e conectat la sistemul centralizat”, a spus viceprimarul.