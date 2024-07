Mugur Isărescu (BNR): Am fost și eu cu stabilitatea prețurilor, că asta era, am fost și eu taliban în anii `90

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, spune că în anii `90 era „taliban” în ceea ce privește nevoia de stabilitate a prețurilor, dar că între timp a văzut „cât de importantă e stabilitatea financiară”, transmite .

Mugur Isărescu (BNR), despre stabilitatea prețurilor și stabilitatea financiară

Guvernatorul BNR a vorbit, joi, la o dezbatere, despre importanța stabilității financiare.

„Acei talibani care ziceau: «Domnule, stabilitatea preţurilor, se rezolvă toate celelalte…», au intrat, aşa, într-un declin. Am fost şi eu cu stabilitatea preţurilor, că asta era, am fost şi eu taliban, ca să zic aşa, în anii ’90, până când am dat cu capul de realităţi. Nu uitaţi că mi-am dat doctoratul, într-adevăr, în perioada comunistă, pentru flexibilitatea cursului. Şi ziceam, da flexibilitate, flotare liberă, dar eu în ’88-’89 când am susţinut teza vorbeam despre capitalişti, despre flotare liberă şi aşa mai parte. Nu mă gândeam la… Când am ajuns pe scaunul ăsta şi am dat cu capul de realităţi am văzut cât de importantă e stabilitatea financiară”, a declarat Mugur Isărescu.