Marcel Ciolacu se leapădă de în contextul scandalului pe care l-au provocat declarațiile controversate ale acestuia. Premierul spune că afirmațiile acestuia nu angajează statul român, sunt doar opinii personale.

Săptămâna trecută, premierul recunoștea că a discutat cu Dragoș Sprînceană pentru ca acesta să se implice în susținerea intereselor României pe lângă administrația Trump. Mai mult, spunea că s-a trezit ca să discute cu acesta încă de la ora 5.00. Alegerea premierului a părut suspectă încă de la acel moment, dat fiind pozițiile pro-georgiste și anti-europene ale personajului.

Nici Marcel Ciolacu și nici nu au reacționat când presa l-a numit pe Dragoș Sprînceană trimis special și nici când acesta și-a asumat rolul de emisar în declarații publice. Povestea s-a rostogolit și s-a amplificat, în aceste zile, în spațiul public, fără ca Palatul Victoria să emită un comunicat clarificator.

Premierul a ieșit abia după ultimele declarații ale personajului prin care submina politica externă oficială a statului român. În prezent, cel pentru care s-a trezit la ora 5 dimineața, intră în categoria „diverși cetățeni”.

„Părerile exprimate în spaţiul public de diverşi cetăţeni români care nu au nicio calitate oficială sunt pur personale şi nu implică o poziţie a statului român. Poziţiile oficiale ale României sunt întotdeauna transmise prin canale instituţionale, în strânsă legătură cu Preşedinţia şi Ministerul Afacerilor Externe. Priorităţile politicii externe româneşti rămân, aşadar, neschimbate”, a scris Marcel Ciolacu, acum, când scandalul riscă să-i prăbușească guvernul.

Ciolacu se dezice de Dragoș Sprînceană

Marcel Ciolacu susține că nu există nici un emisar al său. În schimb spune că sunt mulți români în Diaspora, cu care ar fi vorbit în ultima perioadă pentru a deschide canale de comunicare cu Casa Albă. Ciudat, dintre toți, i-a dat atenție celui mai controversat, Dragoș Sprînceană.

„Prin urmare, nu există niciun « », există însă mulţi români din diaspora – antreprenori, medici, specialişti IT etc, cu care am vorbit în ultima perioadă şi care s-au arătat dispuşi să deschidă diverse canale de comunicare prin prisma conexiunilor pe care le au atât în Statele Unite, cât şi în Europa”, a mai afirmat Ciolacu.

Premierul a mai spus că sunt milioane de români în Diaspora şi fiecare dintre ei, prin ceea ce face zi şi zi, poate fi un foarte bun emisar al ţării noastre.

„La fel cum polonezii au apelat la diaspora lor pentru a creşte vizibilitatea propriului stat, la fel voi proceda şi eu cu oricine este dispus să sprijine activ România. Între a face ceva pentru ţara mea şi a mă jeli continuu pe reţelele sociale ca unii şi alţii, aleg să acţionez. Cei care ne-au ţinut ani de zile pe la uşa Schengen sunt cei care ne dau astăzi lecţii despre ce trebuie sau nu trebuie făcut”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Declarațiile controversate ale lui Dragoș Sprînceană

Reacţia premierului Marcel Ciolacu vine după scandalul provocat de declarațiile lui Dragoș Sprînceană care susține că reprezintă România El a avut însă poziţii contradictorii legate de războiul din Ucraina, dar şi despre ceea ce va face pentru îmbunătătirea dialogului cu administratia Trump.

Una dintre declarațiile care au provocat indignare în spațiul public a fost cea legată de preşedintele francez Emmanuel Macron despre care a spus că susține continuarea războiului din Ucraina. De asemenea, a relatat că i-ar fi sfătuit pe apropiații lui Donald Trump să ignore mesajele României, pro-Ucraina şi pro-Franţa.

„Statele Unite îşi doresc foarte mult oprirea războiului din Ucraina. Domnul Macron îşi doreşte continuarea acestui război din Ucraina”, a spus el.

Pentru susținerile sale, l-a luat ca martor pe Marcel Ciolacu, spunând că a vorbit și cu el despre aceste aspecte. Când i s-a atras atenţia că poziţia sa este diferită de cea statului român, în ceea ce priveşte Ucraina, el a replicat:

„Eu l-am întrebat personal pe domnul Ciolacu şi mi-a spus opusul la ce spuneţi dumneavoastră acum, din partea dumnealui şi biroului dumnealui”.