Nicolae Ciucă: Singurul partid din țara asta care a mărit pensiile cu adevărat a fost Partidul Național Liberal. Pentru că am știut să atragem fonduri (VIDEO)

Singurul partid din țara asta care a mărit pensiile cu adevărat a fost Partidul Național Liberal, a declarat liderul formațiunii, Nicolae Ciucă, conform unui mesaj video postat pe Facebook.

Nicolae Ciucă: PNL a fost partidul care a crescut pensiile

Fostul premier spune că „singurul partid din țara asta care a mărit pensiile cu adevărat a fost Partidul Național Liberal”.

„Este adevărat că nominal nu va scădea nicio pensie pentru că este o decizie a Curții Constituționale, rămân în plată pensiile cele mai avantajoase pentru oameni, deci despre asta este vorba, dar cu adevărat PNL a fost partidul care a crescut pensiile. Pentru că am avut de unde, pentru că am știut să atragem fonduri la bugetul de stat. La noi au existat creșterile economice cele mai mari”, a adăugat Nicolae Ciucă.

Nicolae Ciucă: Toate pensiile din România au crescut cu 40% pe guvernarea liberală

Liderul PNL spune că, în guvernarea liberală, „toate pensiile din România au crescut cu 40%”.

„Din 2020, pe guvernarea noastră, pe guvernarea mea cât am fost prim-ministru, am crescut punctul de pensie, de la 1.265, la 1.785, și am creat condițiile astfel încât în 2024, în ianuarie, tot pe deciziile luate ca prim-ministru, să ajungem cu punctul de pensie la 2.023, deci toate pensiile din România au crescut cu 40% pe guvernarea liberală”, a mai declarat Nicolae Ciucă.