Adriana Bahmuțeanu, protest în fața tribunalului: „Eu nu am contact cu copiii mei, legea nu se aplică”

, în vârstă de 50 de ani, a anunțat că va protesta astăzi la București, scrie .

Ce s-a întâmplat

Adriana Bahmuțeanu a anunțat că va în fața tribunalului. Ea va fi însoțită de Oana Ioniță.

„Mergem astăzi la tribunal să susținem un caz, Ana Bahmuțan. Vrem să facem un fel de protest spontan în fața tribunalului pentru că nu se aplică legea. Magistrații nu înțeleg să aplice legea. Legea așa cum este ea azi, dacă ar fi aplicată, ar fi salvați peste 200.000 de copii din mâinile alienatorilor.Din păcate, nu numai că nu aplică, nu numai că tergiversează, nu numai că permit niște situații inacceptabile într-o altă țară europeană, dar se pare că nu înțeleg, până la urmă, gravitatea acestei situații.Un copil înstrăinat de propriul părinte ajunge să facă depresie, anxietate, tulburări de personalitate la maturitate, are o stimă de sine scăzută, pentru că trăiește doar în frică. El este ținut în frică de părintele, care practic îl ține prizonier și îl împiedică să aibă contact cu celălalt părinte”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.

„În cazul meu nu e vorba de doi părinți, e vorba despre frații vitregi, care de 5 luni îi manipulează pe copiii mei, îi îndoctrinează împotriva mea, le vorbesc urât spre mine, le spun că le vreau numai răul și așa mai departe.Sunt doi copii care sunt extrem de furioși astăzi, pentru că furia ascunde în spate și ea o frică și o tristețe. Eu nu am contact cu copiii mei, legea nu se aplică, pe mine magistrații nu m-au pus în drepturi, cum ar fi normal, mi-au încălcat toate drepturile civile, scrise în Codul Civil al României.Și din motivul acesta vrem să facem un protest public, că de fapt asta este, în fața tribunalului, pentru că sunt mii de cazuri de genul acesta pe care magistrații le tratează superficial”, a adăugat ea.

Aceasta se luptă pentru copiii ei, Maximus și Eduard, care au rămas să locuiască în vila lui Silviu Prigoană, refuzând să își vadă mama și să se mute acasă la ea.

„Trebuie să se aplice legea protecției copilului, care spune că părintele are obligația să-și crească copilul și că copilul trebuie să beneficieze de îngrijirea părintească. Ori, de exemplu, în cazul meu și în cazul altor copiii înstrăinați de părinți, eu nu pot să-mi exercit atribuțiile prevăzute de lege, eu nu pot să-mi cresc copiii astăzi și copiii nu beneficiază de îngrijirea mea părintească”, spune mama.

Cinci luni de zile

Adriana Bahmuțeanu se luptă de 5 luni de zile pentru a-și vedea copiii și a-i lua în grijă. Ea spune că „legea nu se aplică”.

„Deja sunt 5 luni de zile, am făcut nenumărate demersuri în instanță, am stat numai în instanțe în aceste luni, am făcut petiții, plângeri la parchet și așa mai departe. Nimeni nu face nimic. Toată lumea stă și se uită ca la un spectacol și atât. Dar de aplicat legea nu se aplică din păcate. În cazul în care unui copil i se întâmplă ceva, părintele este cel responsabil. Eu nu știu astăzi ce fac copiii mei, cum sunt îngrijiți, cine stă cu ei, dacă au tot ce le trebuie, nu numai fizic, că nu poți să îi dai mâncare și gadget-uri și să îi cumperi haine, copilului îi trebuie îngrijirea părintească, iubirea părintească. Ori ei astăzi sunt, cum să spun, spălați pe creier. Au ajuns să mă urască și nimeni nu face nimic”, a spus mama celor doi.

„Autoritățile statului nu fac nimic. DGASPC-ul nu mă susține, deși ar fi trebuit să mă susțină, ar fi trebuit să ajute copiii care au trecut prin divorțul unui părinte să managerizeze până la urmă toate emoțiile acestea, ar fi trebuit să-i terapizeze pe copii. Copiii nu se pot terapiza singuri, nici adulții nu se pot terapiza singuri. Un copil nu are instrumente să treacă peste un doliu, peste o pierdere puternică”, a adăugat ea.