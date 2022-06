Nicușor Dan: Primăria va plăti eșalonat datoria către familia Constanda, pe o perioadă de 50 de luni

Primarul general, Nicuşor Dan a anunțat că în numele Primăriei Capitalei a semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema datoriei de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, prin eşalonarea ei pentru o perioadă de 50 de luni.

Conturile Primăriei Generale nu vor mai putea fi blocate sub nicio formă

„În numele Primăriei Capitalei, am semnat un acord cu familia Constanda pentru a rezolva problema de circa 125 de milioane de euro pe care municipalitatea o are, conform deciziei judecătoreşti definitive din anii trecuţi. Acordul prevede eşalonarea sumei datorate pe o perioadă de 50 de luni, cu plăţi lunare până la stingerea întregii datorii. Foarte importantă este prevederea conform căreia conturile Primăriei Generale nu vor mai putea fi sub nicio formă pe perioada derulării acordului”, scrie edilul general, pe Facebook.

Proces lung, despăgubire sigură

Omul de afaceri Costel Constanda a dat Primăria în judecată acuzând neonorarea contractului care a scăpat Parcul Bordei de la transformarea în complex imobiliar. Povestea afacerilor lui Costel Constanda a început în urmă cu aproape două decenii, când a obţinut în instanţă aproximativ 3 hectare de pământ în Satul Francez, zonă rezidenţială din nordul Capitalei. Primăria Capitalei, care deţinea mai multe imobile construite acolo, i-a oferit acestuia, la schimb, aceeaşi suprafaţă de teren în parcul Bordei. Devenit proprietar pe o parte din parc, afaceristul voia să dezvolte acolo un proiect imobiliar.

După un care a durat aproximativ 16 ani dintre Primăria Capitalei şi familia Constanda, în 2020, judecătorii au stabilit că afaceristul trebuie să primească de la municipalitate 115 milioane de euro. Tot în 2020, primarul general de atunci, Gabriela Firea, a anunțat că Primăria Municipiului București are conturile blocate, iar proiectele de dezvoltare a orașului sunt puse în pericol. Totul, în urma deciziei definitive prin care omul de afaceri Costică Constanda trebuie să primească 115 milioane de euro despăgubiri. PMB a fost informată vineri în legătură cu depunerea dosarului de executare.