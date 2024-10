Nicolae Ciucă, replică pentru Ciolacu, după ce a semnat că nu va numi premier de la AUR: “Marcele, There can be only ONE!”

Nicolae Ciucă a avut o replică miercuri seara, la scurt timp după ce Marcel Ciolacu a semnat în direct la dezbaterea de la Antena 3 CNN că nu va numi premier de la AUR, dacă va ajunge președinte.

Nicolae Ciucă a răspuns imediat pe Facebook. Candidatul PNL i-a transmis premierului că „nu desemnez premier AUR” nu este același lucru cu „nu voi face alianță cu AUR”.

Marcele, there can be only one! P.S. Nu am să desemnez un prim-ministru din partea partidului AUR este diferit de Nu voi face alianță / coaliție de guvernare cu AUR, a scris Ciucă pe Facebook.

În timpul emisiunii, Ciolacu a ridiculizat ideea unei colaborări cu AUR, afirmând că astfel de zvonuri sunt, de fapt, lansate de PNL.