Sebastian Burduja anunță renunțarea la plafonarea prețurilor la energie. Când vor crește facturile?

Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat că statul va renunța la plafonarea tarifelor la energie, începând cu 1 aprilie 2025. Acest lucru va elimina subvențiile generale aplicate indiferent de venitul sau consumul de energie, focalizând ajutorul financiar către consumatorii care sunt cu adevărat vulnerabili. Odată cu implementarea acestei decizii, facturile la energie sunt așteptate să crească.

„Până în 1 aprilie 2025 vom avea o definiţie a consumatorului vulnerabil în sectorul energetic, astfel încât măsurile de sprijin, aceste subvenţii pe care statul le-a acordat să nu se aplice otova indiferent de nivelul de venitul al familiei, ci numai în funcţie de nivelul de consum, aşa cum a fost până acum.

Deci am pornit lucrul cu Ministerul Muncii, cu ANAF-ul, cu INS-ul, cu Ministerul de Finanţe, astfel încât până în aprilie anul viitor să putem avea această măsură pregătită, pentru că în situaţia actuală, un apartament gol din Primăverii, unde consumul este sub 100 de kWh, beneficiază de acelaşi sprijin din partea statului precum apartamentul unei familii cu, poate, trei copii, care are salariu minim pe economie şi face economie la energie electrică, astfel încât să se încadreze în consum de 100 de kWh pe lună”, a afirmat Sebastian Burduja, potrivit

Renunțarea la acest sistem de plafonare vine în contextul necesității de a redistribui echitabil subvențiile. Sistemul actual, care aplică subvenții generalizate, a fost criticat pentru că beneficiază și consumatori cu venituri mari și consum redus. Prin noua abordare, ajutorul va fi direcționat spre cei care au nevoie reală, bazându-se pe criterii de consum, nu doar de venit.

Modificarea acestei politici va încuraja eficiența energetică și responsabilitatea consumatorilor în gestionarea resurselor. Pe termen lung, se așteaptă ca piața energetică să devină mai sustenabilă și mai adaptată la realitățile economice și sociale, oferind totodată un cadru mai clar și mai just pentru suportul acordat consumatorilor vulnerabili.