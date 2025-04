Jay North, cunoscut pentru rolul din filmul „Dennis, pericol public”, a murit

Jay North, celebru cunoscut pentru rolul principal din comedia „ , pericol public”, la vârsta de 73 de ani, scrie

Boala cu care se confrunta

Actorul, care a apărut în mai multe emisiuni TV înainte de a obține rolul principal în comedia „Dennis, pericol public” în 1959, a murit la vârsta de 73 de ani. El avea cancer de colon.

North a murit duminică la domiciliul său din Lake Butler, Florida. Laurie Jacobson, un prieten vechi, și Bonnie Vent, care i-a fost agent de vânzări, a transmis un mesaj pe rețelele de socializare.

„Avea o inimă mare cât un munte, își iubea profund prietenii. Ne suna frecvent și încheia fiecare conversație cu „Te iubesc din toată inima mea”, a scris Jacobson într-un omagiu pe Facebook.

Actorul era cunoscut pentru rolul său din comedia „Dennis, pericol public”. Jay North avea doar 6 ani când a fost ales pentru a-l interpreta pe Dennis. Serialul a fost difuzat în perioada 1959–1963 și a devenit rapid un succes.

După încheierea serialului, North a continuat să joace în producții TV și filme, apărând în titluri precum „The Man from U.N.C.L.E.”, „The Lucy Show”, „My Three Sons”, „Lassie”, dar și în „The Simpsons”. A jucat, de asemenea, în filme ca „Maya” (1966), „The Teacher” (1974) și „Dickie Roberts: Former Child Star” (2003).