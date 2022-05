Șeful Consiliului Concurenței, despre ordonanța privind combaterea speculei în România: „Vom putea interveni pentru a limita creșteri de prețuri excesive în situații de criză” (VIDEO)

Bogdan Chirițoiu, șeful Consiliului Concurenței, a oferit miercuri detalii despre proiect de ordonanță de urgență a Guvernului, aflată în primă lectură, pentru combaterea speculei în România. Acesta a precizat că legislația va oferi statului un instrument prin care va putea interveni și limita creșterile de prețuri la produse de bază, în situații de criză:

Detalii despre ordonanța împotriva speculei

„Ordonanța propune să creeze statului un instrument pentru a interveni în situații excepționale, când piața nu funcționează bine. Nu vorbim de situații obișnuite, ci de criză când sunt disfuncționalități în funcționarea pieței. Pentru produsele care reprezintă un risc de activitate speculativă vom putea interveni pentru a limita creșteri de prețuri excesive sau a forța companiile să reducă stocurile, să crească comercializarea. Fie să producă mai mult, fie să reducă stocurile pe care le-au acumulat”, a precizat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a precizat că amenzile nu sunt foarte mari pentru activitate speculativă. Dar ceea ce e important sunt măsurile adiacente, faptul că ANPC poate opri funcționarea unor companii. Consiliul Concurenței poate obliga companiile să reducă stocurile sau să reducă prețurile. ANPC poate să dispună și confiscări.

Pandemia, un context excepțional

Bogdan Chirițoiu a spus că pandemia a fost un exemplu de situație excepțională care ar fi necesitat un astfel de cadru legislativ:

„Sunt situații, pandemia e exemplul cel mai clar. Eu am simțit nevoia de a avea un instrument de genul acesta. Am constatat că a crescut prețul la măști, la dezinfectanți. Erau companii care încercau să strângă aceste produse și să le crească prețul, prin comercializarea online. Nici noi, nici ANPC nu am avut niște pârghii eficace de intervenție”.