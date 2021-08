Virgil Popescu: Marți începe controlul ANRE și ANPC la toţi furnizorii de gaze / Clientul își poate schimba furnizorul oricând, și de 20 de ori pe an dacă vrea

Virgil Popescu, ministrul Energiei, a anunțat că, de marți, Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) vor începe controale la furnizorii de gaze, după ce mai mulţi consumatori au reclamat modificarea preţurilor şi facturi uriașe.

Popescu a punctat că furnizorii care modifică prețul, deși au anunțat un preț fix intră sub incidenţa a două legi şi vor fi amendaţi cu sume „fabuloase”.

Acesta a repetat apoi că oamenii își pot schimba furnizorii de câte ori doresc.

Virgil Popescu, despre facturile la gaze. Urmează controale la furnizori

„De mâine începe controlul ANRE și ANPC la toţi furnizorii de gaze. (…) Dacă tu modifici preţul şi ai anunţat că e preţ fix pe un an, intri sub incidenţa a două legi. Una e legea protecţiei consumatorului la ofertă înşelătoare, care nu are amendă aşa de mare. A doua e amendă între 5 şi 10% pe cifra de afaceri pe Legea energiei, tot ofertă înşelătoare”, a declarat Virgil Popescu, la Digi24, puncând că în al doilea caz amenzile sunt „fabuloase”.

În acest context, el i-a rugat pe furnizori să nu abuzeze de poziţia lor dominantă pe piaţă.

„Dacă au semnat un contract în care au clauză de mărire şi nu au mers pe ofertă cu preţ fix, din păcate, acolo nu îi mai poate ajuta nimeni”, a mai explicat ministrul.

Popescu a mai spus că ANRE și ANPC primesc reclamațiile clienților casnici.

Totodată, acesta a repetat că oamenii își pot schimba furnizorii de câte ori doresc. Ei trebuie să aleagă în funcţie de preţ şi de condiţiile care sunt: „Dacă găsesc o ofertă de preţ fix poate mai mare un pic, dar pe o perioadă de un an şi le convine acel preţ, pot să-l accepte. Dacă nu, pot găsi o altă ofertă cu preţul cel mai mic. Te poţi schimba de 10, de 20 de ori pe an de la un furnizor la altul”.