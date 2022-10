30 de ani, de când un român a inițiat predarea limbii romani la nivel universitar

De 30 de ani, un român îi învață pe romi limba literară romani, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București. Este vorba despre profesorul univ. dr. emerit Gheorghe Sarău, care a învățat singur limba romani.

A fost autodidact și spune că oricine vrea să învețe această limbă poate reuși foarte ușor și singur

“În 1983, fiind student și căutând niște cărți la Biblioteca Academiei, am găsit o lucrare despre romi a lui Jean Vailant, unde am găsit o minigramatică a limbii romani, de vreo 13 pagini, și un minivocabular. Le-am copiat pe amândouă și am început să le studiez”, a explicat profesorul Gheorghe Sarău.

“Ulterior, am găsit la Biblioteca Academiei cartea lui Barbu Constatinescu Probe de limba și literatura țiganilor din România, apărută într-o ediție bilingvă, română-romani, în 1878. Am început să învăț limba romani exact după aceeași metodă prin care Jean Champollion a descifrat hieroglifele.

Întâi de toate, am început să fișez cartea lui Barbu Constantinescu. Fiind de formație lingvist, mi-a fost ușor să descopăr care erau căsuțele libere în structura limbii, în scheletul morfologic al limbii.

În momentul în care aveam vreo 10-15 fișe care mă trimiteau spre o formă de ablativ, locativ sau dativ, mi se confirma că aceea era căsuța de completat. Deci, exact cum a făcut Champollion. Pornind de la nimic, am descoperit scheletul limbii.

Am fost autodidact și asta e dovada cea mai clară că oricine vrea să învețe această limbă poate reuși foarte ușor și singur.

Dacă aveam dubii cu privire la o formă a unui cuvânt, apelam la romii simpli de pe stradă, la florărese și la lăutari”, a povestit profesorul Sarău.

Programul de studiu Limba și Literatura Romani a contribuit în mod semnificativ la formarea de profesori de limba romani

El a deschis primul curs de predare a limbii romani, la Universitatea București, pe 22 octombrie 1992, fiind a treia inițiativă de acest tip din lume (după Paris – 1986 și Praga– 1991).

De atunci și până în prezent, Programul de studiu Limba și Literatura Rromani a contribuit în mod semnificativ la formarea de profesori de limba romani, inspectori pentru romi sau alte minorități, mediatori școlari, funcționari publici, reprezentanți ai unor organizații nonguvernamentale de la nivel național și internațional, precum și la formarea de personalități din domeniul cultural-artistic.

„Din cauza unei istorii marcate de rasismul de dominare și de excludere, instituțional și societal, manifestat prin mai mult de o jumătate de mileniu de Sclavie, Holocaust și etnocid cultural, rromii din România se confruntă cu un profund stigmat identitar, ceea ce a condus la aculturație și, în multe cazuri, la pierderea limbii materne.

În aceste condiții tragice, care au blocat orice formă de dezvoltare a identității rome, predarea limbii romani în învățământul universitar din România este un început de reparație morală și o formă de recunoaștere a valorii limbii rromani în concertul limbilor lumii, care trebuie, toate, conservate, dezvoltate și promovate în egală măsură în toate mediile de comunicare ale societății”, a declarat lector univ. dr. Delia Grigore, care s-a alăturat Programului de studiu Limba și Literatura Rromani încă de la începutul acestuia.

Echipa Programului de studiu Limba și Literatura Romani a serbat, sâmbătă, 22 octombrie, la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității București, 30 de ani de predare a limbii romani la nivel universitar în România, alături de reprezentanți ai Guvernului, ai agențiilor guvernamentale, ai organizațiilor rome și nerome, precum și alături de studenți și absolvenți.

„Ca reprezentant al romilor, consider ca educația și accesul la învățământ, împreună cu cunoașterea limbii materne și a istoriei, reprezintă piatra de temelie a integrării mai rapide a romilor în societate.

De aceea, am făcut tot posibilul împreună cu colegii mei de la Partida Romilor să ajutăm cât mai mulți copii și studenți să aibă acces la școală, să poată învăța limba romani, să ajutăm la formarea de profesori, institutori, inspectori și mediatori școlari romi.

Consider că în ultimii 30 de ani, am făcut pași importanți pentru dezvoltarea învățământului în limba romani și pentru formarea unei noi generații de cadre didactice”, a declarat Nicolae Păun, președintele Asociației Partidei Romilor Pro-Europa.

Evenimentul a fost organizat în parteneriat cu Agenția Națională pentru Romi, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, Centrul Național de Cultură a Romilor – Romano Kher și Fundația Roma Education Fund România.