„360 de grade” cu Alina Bădic. Cum să ne creăm o altă perspectivă de viață (VIDEO)

„360 de grade”, cu Alina Bădic. Ce a spus Dragoș Bogdan despre tiparele limitative

Întrebat cum i se pare lui, ca terapeut, această perioadă, Dragoș Bogdan a explicat: „Este o perioadă de tranziție, ca de fiecare dată. Să ne înțelegem, fiecare zi e o tranziție către următoarea zi. Depinde de fiecare dată de mine cum privesc evenimentele, cum privesc ziua următoare”.

„Am spus-o și o spun de multe ori, și o să o mai spun, și sper să o spun până atunci când va fi înțeleasă, de exemplu, dacă eu îi rog pe telespectatori să mănânce o săptămână micul dejun, prânzul și cina în aceeași farfurie, fără să o spele, toată săptămâna, toată lumea o să spună că am luat-o razna – și au dreptate. Doar că în fiecare seară se culcă cu gândurile, emoțiile, sentimentele, stresul, nemulțumirea pe care au acumulat-o peste zi. Dimineața, cum se trezesc, în aceeași stare. Și atunci, plecând din acest punct de vedere, este ca și cum nu ai spăla vasele și ai mânca în fiecare zi în aceleași vase murdare”, a continuat terapeutul.

Dragoș Bogdan: Ieșirea din tiparele limitative îmi creează o altă perspectivă de viață

„Ce mă reține pe mine să observ ziua prin care am trecut? Ce mă reține pe mine să mă eliberez fără să mai identific 1 la 1 cu evenimentele create din ziua respectivă? De obicei, ce ne reține este modul în care noi am învățat să trăim în familiile în care ne-am născut, modul în care am învățat să ne comportăm de la bunici, de la cei care ne-au îngrijit, poate nu tot timpul părinții, de la școală, de la facultate, din mediul în care noi ne desfășurăm viața cotidiană. Și asta înseamnă, de fiecare dată cu cât caut să fie mediul mai elevat, cu atât mă voi eleva și eu”, a adăugat Dragoș Bogdan.

„Nu spun neapărat «elevare» în sensul de cunoaștere, ci spun «elevare» în sensul de a mă comporta, în primul rând, eu cu mine bine față de ceilalți și atunci eu învăț să ies din tiparele limitative sau din tiparele de condiționare, din tiparele comportamentale pe care eu le-am învățat, și îmi creez o altă perspectivă de viață”, a mai spus el.