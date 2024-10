„360 de grade”, cu Alina Bădic. Despre forța plutoniană și ce trebuie să identificăm neapărat în această perioadă (VIDEO)

Fiecare dintre noi trebuie să identifice în tema personală care sunt acele situații ce nu mai suportă amânare, a spus Alina Bădic, sâmbătă, pe B1 TV, la „360 de grade”, într-o ediție în care l-a avut ca invitat special pe Lucrețiu Tudoroiu.

„360 de grade”, cu Alina Bădic, despre forța plutoniană

„Noi am mai dezbătut ce înseamnă cu adevărat să fii sub imperiul și sub imboldul planetelor. Pluto nu iartă, el vine cu foarte multe mesaje destul de dure, aș spune, este cea mai dură planetă, din punctul meu de vedere. El presupune o alchimie incredibilă acolo unde se găsește, acum pe acest grad 29, în semnul Capricornului, vorbește despre lucruri care nu mai suportă amânare. Fiecare, ca atare, trebuie să identifice în tema personală care sunt acele situații, acele lucruri care nu mai suportă amânare. Pe undeva, acest Pluto face un aspect destul de dur cu Marte, ceea ce înseamnă că pot apărea conflicte”, a spus Alina Bădic.

„Un anumit domeniu din viața noastră, zilele următoare, va intra pe o zonă destul de dură, din punct de vedere al conflictelor, și trebuie să identificăm și să vedem care este acel domeniu, dar totodată astrologia nu trebuie abordată (…) numai din punct de vedere al durității aspectelor, ci și din punct de vedere al alchimizării, adică al potențialului de a transforma aceste aspecte dure în ceva pozitiv, pentru că de multe ori în urma unui conflict sau în urma unei transformări, care poate fi cu grad de duritate foarte mare, noi reușim să ne înscriem pe o linie corectă de destin”, a continuat Alina Bădic.

Ce a spus Lucrețiu Tudoroiu

„Trebuie să vedem că perioada următoare, într-adevăr, este plină de potențiale conflicte. De ce? Există un potențial care neconsumat, generat de ignoranță, de răutate, de greșeli, foarte multe greșeli în perioada trecută, nu toate s-au epuizat încă și vor neapărat să se epuizeze acum. Pe de o parte, e bine pentru că scăpăm de o povară, dar trebuie să găsim modalitatea potrivită de a scăpa de ele”, a explicat Lucrețiu Tudoroiu.