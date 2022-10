7 ani de la Colectiv: Aplicația care ar putea salva viața pacienților cu arsuri nu poate fi folosită din cauza ignoranței Ministerului Sănătății

Seara de 30 octombrie rămâne o rană deschisă pentru România. În 2022 se împlinesc 7 ani de la tragedia de la Colectiv, când concert al trupei „Goodbye to Gravity” din clubul din Capitală s-a transformat în cea mai mare tragedie de după Revoluție. Flăcările izbucnite de la niște artificii au cuprins în câteva secunde întreg clubul. Sute de oameni au fost prinși în capcana de foc. 27 de tineri şi-au pierdut viaţa, iar alţi 162 au fost răniţi şi transportaţi la 11 spitale din Bucureşti. În săptămânile care au urmat, 37 dintre supravieţuitori au murit în spitale. În vara lui 2017, un alt supravieţuitor din Colectiv, a cărui prietenă şi-a pierdut viaţa în incendiu, a murit. Bilanţul – 65 de morţi.

Protestele de strada au demis un guvern, dar nu au schimbat mersul greoi al instituțiilor de stat. Mihai Matei, președintele ANIS confirmă faptul că demersurile care ar putea schimba vieți încă se împotmolesc în birocrație. Deși a dezvoltat pro-bono o aplicație care poate să salveze viața pacienților cu arsuri din întreaga țară, Ministerul Sănătății nu a reușit să o pună la dispoziția medicilor.

„Aplicația asta încerca să rezolve sau măcar să atenueze două probleme. Prima problemă este legată de lipsa de medici specialiști. Incendii sunt peste tot, dar medici specialiști foarte putini. Aplicația e un fel de registru național disponibil online in care fiecare pacient este înregistrat cu date, imagini ale pacientului etc. Dosarul fiecărui pacient este astfel accesibil de oriunde, bineînțeles, in condiții de securitate (utilizatorii sunt autorizați, au permisiuni diferite etc.). Pe lângă această aplicație urma sa fie pus in funcțiune un număr de telefon unic la care ar fi răspuns medici specialiști. Astfel, în cazul apariției unui pacient nou, medicul local ar fi înregistrat cazul în sistem (date, imagini etc), apoi ar fi apelat numărul unic și ar fi discutat cu un specialist care ar fi avut de asemenea acces imediat la dosar și ar fi ghidat medicul local în tratamentul pacientului.