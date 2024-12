Care sunt românii care primesc salarii mai mari cu peste 23%, după ce Guvernul a majorat salariului minim pe economie

Sectorul Hoteluri și Restaurante a înregistrat cele mai mari creşteri salariale din ultimul an, arată datele furnizate de Institutul Naţional de Statistică (INS). Angajații din acest domeniu au primit în plus 23,7%, respectiv 615 lei.

Guvernul a insistat pe majorarea salariului minim pe economie

Exprimate în puncte procentuale (creștere % salariu octombrie anul acesta față de cel din octombrie 2023) cele mai mari aprecieri (dintre cele 20 de grupe principale de domenii ale muncii, conform INS) s-au înregistrat în domeniul Hoteluri și Restaurante (23,7%, respectiv plus 615 lei, până la 3.206 lei), în sectorul de „Alte activități de servicii” (19,9%, respectiv plus 620 de lei, până la 3.743 lei), în Tranzacțiile Imobiliare (18,9%, respectiv plus 731 lei, până la 4.608 lei) și de domeniul Învățământ (covârșitor bugetar) cu 18,2% (un plus de 917 lei la salariul net, până la un total de 5.948 lei).

Este important de precizat că avansul mare înregistrat de salariile din Hoteluri și Restaurante se datorează Guvernului care a insistat pe majorarea salariului minim pe economie.

De la finalul lui 2022 până astăzi Guvernul României a impus patronilor un salariu minim brut crescut de la 2.550 de lei la 3.700 de lei brut, adică o creștere de aproape 50% în doar trei ani.

Cum salariile din Hoteluri și Restaurante sunt, istoric, medii pe clasificările INS, decizia guvernului de obliga patronii să plătească patronii un salariu minim mai mare a „tras” după sine salariul mediu net pe întreaga ramură HoReCa.

Singurele trei domenii în care salariile au scăzut sunt Activitățile de editare (minus 0,07%, respectiv minus 7 lei, până la 9.684 de lei), Fabricarea produselor de cocserie (minus 6%, respectiv minus 605 lei, până la 5.482 de lei) și Transporturi pe apă (minus 10,3%, respectiv minus 633 de lei, până la 5.482 de lei), arată .