A murit regizorul Bogdan Budeș / Reacții la tragica veste: „Este dureroasă, copleșitoare, greu de primit și acceptat” (FOTO)

Regizorul și traducătorul Bogdan Budeș a murit.

„Fratele meu, Bogdan, a decedat ieri în urma unui infarct. Dumnezeu să îl ierte și să îl odihnească”, a scris, pe Facebook, Radu Budeș.

Potrivit , regizorul ar fi suferit un infarct în somn.

Cine a fost Bogdan Budeș

Bogdan Budeș are studii în filosofie la Universitatea din București (1991-1996) și a terminat regie de teatru la Masterskaya (Atelierul) lui Piotr Naumovici Fomenko din Moscova, în perioada 2007-2010.

A fost, în 2013, selectioner la Festivalul National de Teatru Independent. A facut si asistenta de regie pentru mai multe spectacole, printre care, in 2012, Napasta de I.L. Caragiale, regizat de Cristi Juncu.

Budeș are traduceri din limbile rusă (Evgheni Grișkoveț, Ivan Vîrîpaev, Mihail Bulgakov), engleză (S. Beckett, David Mamet, Enda Walsh, Edward Albee, Martin McDonagh, Neil LaBute, Rajiv Joseph), franceză (Jean Claude Carrière).

Într-un interviu mai vechi pentru , Bogdan Budeș afirma: „N-am aroganta sa livrez explicatii cu privire la felul in care funtioneaza elita rusa care pare spalata pe creier in fata lui Putin. Chiar nu inteleg: or fi onoruri, santaje, or fi sincer impresionati de prestatia lui Putin… Habar n-am. Constat si eu cum cad pe capete minti care ar trebui sa mentina un echilibru intre o populatie pur si simplu indobitocita de propaganda si tentatiile dictatoriale ale lui Vladimir Putin. E ceva ce tine de abisurile psihologiei, cred, nu stiu, o fi de la frig…

Stiu insa doua lucruri despre presiunile din teatru, film, arte in general. In Rusia, functioneaza cenzura: in teatru si film nu ai voie sa vorbesti urit, sa injuri, fiindca intr-o prima faza ti se da amenda, dar se poate merge si pina la interzicerea spectacolului sau inchiderea teatrului. Or, dramaturgia contemporana de peste tot aduce pe scena si marginali care au un anumit vocabular. Daca eviti anumite cuvinte, din pudoare fandosita, alterezi personajul. Nu toti oamenii vorbesc ca Hamlet. Ivan Viripaev si-a modificat singur textul unei piese ca sa nu fie macelarita de cenzori”.

Reacții după decesul lui Bogdan Budeș

Vasile Bănescu, fost purtător de cuvânt al Bisericii Ortodoxe Române (BOR), a reacționat la vestea morții lui Budeș:

„Vestea plecării premature dintre noi a domnului Bogdan Budeș,

rafinat om de cultură, strălucit regizor de teatru, prolific traducător,

dar dincolo de toate,

conștiință morală exemplară, voce lucidă și onestă a sferei publice românești în care a rostit mereu, limpede si tranșant adevărul, salvând de la smintire pe mulți,

este dureroasă, copleșitoare, greu de primit și acceptat.

Sigur, toți vom pleca, dar… nu toate plecările sunt la fel.

Dumnezeu să odihnească sufletul lui frumos și să-i întărească acum pe toți cei dragi, rude și prieteni apropiați!”