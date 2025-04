Cât va costa kilogramul de carne de miel pentru Paște. Mulți și-au rezervat-o la stână

Au început pregătirile pentru Paște, iar oamenii au început să își de miel direct de la stână. Fermierii vor să primească 45 de lei pe kilogram. Pentru unii este prea scump și preferă să cumpere cantități mai mici, din magazin.

Cât costă un kilogram de carne de miel

sunt 450 de oi, iar pentru că cererea în zonă nu este prea mare, mieii vor ajunge și la export. În această situație se află multe stâne, conform

Kilogramul cărnii de miel va depăși 40 de lei, în carcasă, și 20 de lei în viu. Cei care vor să cumpere de la stână și-au rezervat marfa.

Specialiștii le recomandă cumpărătorilor să fac examen organoleptic pentru a se asigura că marfa nu este toxică.

„Cel care cumpără, în primul rând, să facă examen organoleptic, adică aspect, culoare, miros, şi în primul rând să vadă dacă are cap sau un membru unde se va vedea copita despicată. Este cel mai bun semn că nu este vorba de un fals. Să evite în felul acesta carcase care au sub 21 de zile. Este toxic sub 21 de zile, relativ toxic, nu moare nimeni”, a declarat Corneliu Lucescu, medic veterinar DSVSA Suceava.

România exportă în fiecare an opt milioane de miei, majoritatea în țările arabe.