Acuzațiile de la Spitalul Sfântul Pantelimon, posibil să fi pornit de la o răfuială internă: „La ATI în fiecare an e scandal, se mănâncă între ei”

În scandalul iscat la Spitalul Sfântul Pantelimon începe să se contureze și ipoteza că totul a pornit de la o răfuială între angajați. Alexandru Rafila (PSD), ministrul Sănătăți, a declarat că e inacceptabil să pui în pericol încrederea în personalul medical dacă ai un interes personal.

Între timp, la unitatea medicală există De asemenea, au ajuns pentru verificări Corpul de control al ministrului și un reprezentant de la Colegiul Medicilor.

Dispută între medici la Spitalul Sfântul Pantelimon

Fosta șefă a secției ATI de la Spitalul Sfântul Pantelimon, una dintre persoanele care au lansat acuzațiile că mai mulți pacienți au murit din cauza unui tratament prost administrat, ar fi în conflict cu conducerea actuală a secției, informează

„Nu sunt în momentul de faţă elemente care să susţină aceste acuzaţii (de administrare greșită a tratamentului), dar asta nu înseamnă că nu mergem în continuare cu investigaţia”,

Ministrul ar fi primit vineri o scrisoare de la fosta șefă a secției ATI, în care aceasta se plânge că e în conflict cu actuala conducere.

Întrebat despre acest lucru, Rafila a răspuns: „Mi se pare intolerabil să pui în pericol încrederea în personalul medical dacă ai un interes personal. Nu spun că s-a întâmplat în acest caz, dar cred că nu sunt elemente care să justifice aceste plângeri, și noi ne ocupăm să intrăm în legătură cu cea care a făcut plângerile. Lipsește azi. Sper ca săptămâna viitoare să își spună părerea. Cea care a depus plângerea e fosta șefă a secției ATI. Acolo e un colectiv care cuprinde 13 medici. Sunt sesizări la Colegiul Medicilor București, e vorba despre doctora care a făcut plângerea, au fost mai multe plângeri de-a lungul timpului. Nu ne reglăm probleme de natură personală pe spatele pacienților”.

Ministrul Sănătății speră ca primele concluzii ale anchetelor să fie gata săptămâna viitoare.

Ce spune actuala șefă a secției ATI de la „Pantelimon”

Actuala șefă a secției ATI respinge acuzațiile privind morțile suspecte: „Mi-e imposibil să cred că cineva ar face așa ceva. Informațiile sunt false. Și noi suntem interesați cine a făcut acuzațiile, ce se întâmplă de fapt. Pe zi, nu e numărul maxim (de deese – n.r). Anul trecut în aceeași perioadă au fost nouă morți pe zi. Trebuie să fii extrem de trist să poți accepta că un aparținător începe să își pună problema că a fost omorât. În secție s-au făcut eforturi mari să intrăm pe o linie normală. Într-un an au plecat 50 de medici și asistente din aceeastă secție. Până ieri nu am știut nimic, am aflat ca și dumneavoastră. S-a trecut peste niște trepte ierarhice”.

Medicii de la secția ATI a spitalului „se mănâncă între ei”

a realizat un reportaj la Spitalul Sfântul Pantelimon. Unul dintre brancardieri a spus că „la ATI în fiecare an e scandal, se mănâncă între ei”.

Întrebat dacă 17 decese în doar patru zile e ceva ieșit din comun, acesta a răspuns: „Nu știu, dar la ATI este tot timpul plin. Vă dați seama că acolo ajung pacienții cu șanse minime. Mulți dintre ei mor. Secția este plină tot timpul. Spitalul, în general, este depășit de numărul pacienților”.

În rest, asistentele și medicii nu doresc să vorbească și spun că nu știu nimic, ascunzându-și privirea.

Un medic chirurg de la un alt spital a declarat pentru Libertatea, sub protecția anonimatului, că numărul de 17 decedați în patru zile la o secție ATI nu e neapărat ceva ieșit din comun: „Depinde de ce cazuri au. Bineînțeles că pot să moară atâția oameni. Nu este neapărat ceva ieșit din comun. Acum depinde și de ce patologii avea fiecare. Dacă erau 17 oameni de 90 de ani care au venit toți cu boli terminale, se poate întâmpla. Și oricum, pentru un spital mare nu cred că este un număr ieșit din comun. Dacă au murit 3-4 pe zi nu mi se pare mult”.