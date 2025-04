Dorian Popa e în culmea fericirii, chiar el a dat vestea cea mare: „Dumnezeu mi le aranjează cât se poate de frumos!”

e în culmea fericirii. Celebrul artist a reușit și și-a achiziționat mașina visurilor lui. Este vorba despre Phantom.

„Am reușit să îmi îndeplinesc și un vis din copilărie”

„Sunt niște săptămâni nebune pentru mine, mai ales acum cu mașina și cu schimbările din viața mea, pe partea de business. Sunt foarte bine, îi mulțumesc Lui Dumnezeu. Dumnezeu mi le aranjează cât se poate de frumos! Am reușit să îmi îndeplinesc și un vis din copilărie și să îmi iau mașina pe care de mic am visat-o și mi-am dorit-o, Rolls-Royce Phantom! Este mașina visurilor mele! Mă simt extrem de încântat pentru că am reușit să îmi ating acest vis pe care mult timp l-am crezut intangibil. În relație sunt foarte bine, suntem fericiți!

Am fost la un eveniment la brandul pe care îl reprezint și ne-am distrat foarte tare, am expus ambele mașini, am muncit toată ziua să facem evenimentul să iasă bine. Ne-a ajutat Dumnezeu și cu vreme bună, 80%, că ne-a plouat puțin. Ne facem treaba, la muncă, acasă. Așteptăm să înceapă perioada de concerte căci se apropie cu drag și să mergem prin țară, pe la oamenii noștri, simplu și frumos!”, a precizat Dorian Popa pentru Click!.

„Încep să simt că se apropie momentul…”

Dorian Popa a mai precizat că e o perioadă extrem de bună pentru el.

„Asta este împlinirea visului suprem! Încep să simt că se apropie momentul… Știți foarte bine că nu fac cheltuieli ieșite din comun până când nu am investițiile bine puse la punct, până când nu simt din punct de vedere financiar că este smart să fac acea mișcare… Am luat și terenul de jumătate de milion și mă pregătesc de împlinirea visului suprem și având în vedere că toate merg bine… pentru mine Lamborghini nu a fost neapărat un vis ci mașina pe care o s-o vedem astăzi… Prețul este senzațional, dar mai presus de orice trebuie să am permisul în mână pentru că am zis că este cadoul pe care mi-l fac după ce am înțeles cu ce am greșit și după ce i-am mulțumit Lui Doamne-Doamne că a făcut din mine un om mai bun, dându-mi o palmă peste ceafă, așa cum creștem noi frumos, noi, oamenii normali”, a spus Dorian Popa în filmarea de pe canalul lui de youtube.

Un Rolls-Royce Phantom ajunge să coste aproximativ 700.000 de euro, iar Lamborghini, cealaltă bijuterie a lui Dorian, care mai are încă 3 ani de garanție, este posibil să fie scoasă la vânzare, în cazul în care artistul nu va mai dori să o păstreze pentru că “business-ul este înaintea plăcerilor”, așa cum spune Dorian Popa.