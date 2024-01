Aeroportul Băneasa rămâne doar un muzeu, după investiția de 12 milioane de euro / Singura companie care mai avea zboruri regulate se mută pe Otopeni

După o investiție de 12 milioane de euro, , după ce singura companie care avea zboruri regulate a anunțat că se va muta pe Otopeni.

Operatorul a anunțat că nu rentează, pentru că multe dintre zborurile de pe Băneasa nu sunt afișate atunci când pasagerii caută bilete pe Internet. Mulți dintre cetățeni nici nu știu că aeroportul este funcțional.

Aeroportul Băneasa, un muzeu după investiția de 12 milioane de euro

Chiar dacă s-au investit 12 milioane de euro în Aeroportul Băneasa, acesta nu oferă facilități prea multe călătorilor și nici operatorilor. Problema ar fi una de management, întrucât nu este folosit la întreaga capacitate.

Problema la acest aeroport este faptul că seamănă mult cel din Brașov, al treilea ca mărime din țară. În aproape aceeași situație este și acela, după o investiție de 140 de milioane de euro.

Operatorii aerieni spun despre Aeroportul din Brașov că nu rentează să îl folosească, potrivit .

Peste 200 de pasageri, blocați timp de o oră pe Aeroportul Băneasa

Sute de pasageri au fost nevoiți să stea mai bine de o oră într-un avion Ryanair pe Aeroportul Băneasa. Aeronava trebuia să aterizeze pe Aeroportul Otopeni, însă cu 10 minute înainte de aterizare, pasagerii au fost înștiințați că vor ajunge pe Băneasa, întrucât celălalt aeroport era închis pentru 30 de minute.

Avionul decolase de la Treviso și nu a putut ateriza pe Aeroportul din Otopeni pentru că atunci se făcea o decontaminare pe una dintre pistele de aterizare. Unul dintre cei peste 200 de pasageri a povestit .

„Acum o oră am aterizat. Am fost anunțați, cu 10 minute înainte de aterizare, că o să aterizăm pe Aeroportul Băneasa. Destinația inițială era Otopeni. S-a spus că Aeroportul Otopeni este închis pentru 30 de minute și că o să aterizăm pe Băneasa pentru că nava nu mai are nici suficient kerosen ca să survoleze aeroportul”, spune el.