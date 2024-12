Orașul din România în care un apartament de 75 mp este mai scump decât în marile capitale europene. „Se vinde cu tot cu rinichii proprietarului?”

Piața imobiliară din România oferă locuințe din ce în mai scumpe pe care românii nu se le mai pot permite fără credite pe zeci de ani. Asta se întâmplă fiind clasificat ca fiind orașul cu cele mai scumpe locuințe din România, unde un apartament de 74 mp costă sute de mii de euro.

Cât costă apartamentul

și se află în cartierul Gheorgheni, din Cluj. Este dotat cu bucătărie cu living, dormitor, hol, baie și un balcon mare. Apartamentul este decorat cu stil și frumos mobilată, iar proprietarul cere nu mai puțin de 310.000 de euro, conform

Internauții au făcut haz de necaz în momentul în care au văzut prețul, iar unul dintre ei s-a întrebat dacă primește și rinichii proprietarului, pe lângă apartament.

,,Ce vreau să întreb: Apartamentul se vinde cu tot cu rinichii proprietarului?”;

,,30 de ani de salarii medii nete în Ro. Oricum, eu am făcut un experiment, am încercat sa vand la prețurile astea mega din Cluj și nu am reușit, de asemenea chiriile merg greu, clienții plătesc greu…așa că…totul pare a fi SF.”;

,,Nu..nuuu.. nu cred! Oare până unde ajungeți cu aberațiile astea ?”;

, Este situat în Cluj ? Sau pe prin Spania undeva? Întreb pentru un prieten că prețul nu e pentru România”, au fost unele dintre comentarii.