Aerotermă clasică sau tip turn: tu ce alegi?

Aeroterma electrică are două utilizări principale: completează o sursă de căldură existentă, dacă se dorește creșterea temperaturii și înlocuiește cu succes o sursă de căldură în încăperile unde nu este posibilă montarea unui radiator conectat la centrală sau o sobă.

Aerotermele electrice se folosesc de foarte mulți ani și au numeroase avantaje. Au un cost de achiziție foarte bun, mult mai mic decât alte surse de încălzire. Sunt ușor de întreținut și au un consum relativ scăzut.

Pe piață sunt disponibile mai multe tipuri de , iar cele mai cunoscute sunt cele de podea și cele tip turn. În continuare îți vom prezenta avantajele fiecărui tip de aerotermă și de unde le poți achiziționa.

Aeroterma de pardoseală, cunoscută și sub denumirea de aerotermă clasică este prezentă în foarte multe locuințe, spații comerciale foarte mici sau anexe gospodărești. Acest tip de aerotermă electrică are avantajul de a fi portabilă, astfel încât o poți muta oriunde ai nevoie, fără probleme. De asemenea, are un consum relativ mic, iar confortul termic se păstrează destul de mult după ce nu mai funcționează. Este bine de știut că are un sistem care o închide automat în cazul în care se răstoarnă, astfel încât nu va trebui să îți faci griji în această privință.

Aeroterma tip turn este o aerotermă îngustă și înaltă, asemenea unui turn, care dispersează foarte bine căldura. Este perfectă pentru camerele mai înalte și de asemenea are avantajul de a putea fi folosită chiar și în spațiile mai mici. Spre exemplu, o poți pune într-un colț al camerei, unde va arăta foarte bine și de unde va încălzi perfect încăperea.

Așadar, dacă ai nevoie de o aerotermă, acum știi unde o poți găsi!