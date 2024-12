Călin Georgescu, dat de gol de un martor, cu privire la întâlnirea cu Potra și Sechila, de la herghelia din Ciolpani: “I-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai”

a recunoscut, într-un final, că a fost sâmbătă la , acolo unde mercenarul Horaţiu Potra şi neo-legionarul Eugen Sechila s-au întâlnit.

Georgescu a fost, dar n-a fost la discuțiile de la herghelie

Georgescu a spus, însă, că n-a participat la declarații, doar a stat într-o cameră alăturată, la un ceai. Declaraţiile sunt contrazise, însă, chiar de cei care dețin ferma din Ciolpani. Însă, se pare că probele strânse de procurori nu i-au convins pe judecători. Azi, Potra a scăpat de controlul judiciar.

Călin Georgescu se contrazice în declarații. A fost şi n-a fost acolo, la Ciolpani.

„Eu am fost acolo, repet, am fost acolo, subliniez încă o dată acest lucru, pentru că m-au rugat şi m-au solicitat, că ei trebuie să se întâlnească să discute cum multiplică situația de pază. Eu nu aveam ce să caut în această discuţie tehnică. Toţi sunt din legiunea Străină. Eu nu am participat la această întâlnire”, a declarat Călin Georgescu, fost candidat la prezidenţiake.

El spune că ar fi stat într-o cameră alături, unde s-ar fi relaxat la un ceai.

„Eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai”

Însă, partenera patronului hergheliei de la Ciolpani îi contrazice pe Georgescu și Potra:

„Am putut observa de aproape și pot recunoaște dintre persoanele prezentate pe numitul Sechila Eugen Ionuț și pe Potra Horațiu, care erau împreună cu numitul Georgescu Călin. Au fost în total 5 persoane, iar eu i-am putut vedea de aproape întrucât le-am servit un ceai”, potrivit .