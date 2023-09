ANAF scoate la vânzare un apartament cu două camere. Cât cere pe el

un apartament cu două camere și două balcoane, în Sibiu.

Din ce este compus apartamentul

ANAF, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice, cu două camera, două balcoane, bucătărie, baie, cămară, hol și debara.

De la cât începe licitația

Licitația are loc miercuri, 28 iunie, de la ora 12.00, la A.J.F.P Sibiu. Prețul de pornire este de 258.360 lei.

„ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Sibiu, Serviciul Colectare şi Executare Silită Persoane Fizice, în temeiul prevederilor art.250 alin. (2) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, va facem cunoscut ca in ziua de 28.06.2023, ora 12.00, la sediul A.J.F.P Sibiu, str. Calea Dumbrăvii, nr. 17, et. I, camera 111, organizează licitatia a III a pentru valorificarea bunului imobil: Apartament compus din 2 camere, bucătărie, baie, cămară, hol, debara, 2 balcoane, situat în mun. Sibiu, înscris în CF 102003-C1-U9 Sibiu, nr. cadastral 9105/I, nr. top 184/10/I.

Preţ de pornire al licitaţiei 258360 lei”, potrivit anunţului pus pe pagina instituţiei.