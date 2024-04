Apariție inedită a lui Marcel Ciolacu, la premiera unui film românesc. S-a fotografiat alături de Codin Maticiuc şi Bromania. Prim-ministrul a purtat un tricou cu inscripția „Make Buzău great again” (VIDEO)

Apariţie inedită a lui Marcel Ciolacu, la premiera unui film românesc. Premierul a purtat, la eveniment, un tricou cu inscripţia Make Buzău Great Again, care a costat 89 de lei. Aşa cum se ştie, premierul este originar din Buzău.

La eveniment, el s-a fotografiat cu doi dintre actorii principali ai filmului, Codin Maticiuc şi Matei Dima. De amintit că Dima, cunoscut sub numele de Bromania, a fost condamnat, în acest an, la amendă penală după ce a fost prins la volan sub influenţa drogurilor.