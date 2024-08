Băiețelul din Botoșani, aruncat de mamă pe geamul unui hotel a fost externat. Cine va avea grijă de el după trauma trăită? (FOTO)

În data de 20 august 2023, o tânără de 23 de ani din Albești, Botoșani, a sărit cu cei doi copii ai săi. Din nefericire, unul dintre copii a pierdut viața, în timp ce celălalt a supraviețuit miraculos. Medicii au depus eforturi considerabile pentru a-l salva, iar micuțul a necesitat un tratament îndelungat în București. Gabriel a revenit acasă și pare fericit în imaginea publicată.

Gabriel a fost externat din spital

Femeia este judecată pentru că s-a aruncat de la balcon cu cei doi copii ai săi, într-o tentativă de răzbunare asupra soțului. Unul dintre copii a murit, celălalt a supraviețuit. Acuzațiile includ omor și tentativă de omor în cadrul violenței în familie, scrie .

„A fost o intervenţie la care a trebuit să aşteptăm un moment prielnic pentru a interveni. Împreună cu colegii mei am stabilit un binom de salvare. Am fost asigurat şi, la semnalul inspectorului şef am intervenit şi am reuşit să prind persoana. Am deschis uşa, am îndepărtat tot mobilierul din cameră şi am aşteptat momentul prielnic pentru a interveni. Exista şi pericolul să se arunce. Eu am intervenit cât de repede am putut”, a declarat pompierul Ionuţ Honciucc.

Micuțul este acum în grija tatălui său

Gabriel a fost externat și acum este în grija tatălui său. Cei doi sunt fericiți și zâmbesc într-o fotografie postată online. Tatăl, care a trecut prin pierderea unuia dintre copii, îl ține pe Gabriel în brațe, iar acesta pare fericit să fie alături de el.

Tatăl lui Gabriel a fost mereu alături de el, conform managerului spitalului. A promis că va face totul pentru a-i oferi băiețelului o viață normală și nu se aștepta ca acesta să își revină.

„Nu mă așteptam, am fost la el, am stat internat cu el câteva zile și a început așa dintr-odată să vorbească, să spună câteva cuvinte, cum vorbea el în limba lui. Că nu vorbea destul de clar. Prima dată a spus papa și tata”, a spus Alexandru Babii.