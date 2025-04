USR vrea lege anti-mercenariat. Bogdan Rodeanu: „Termenul de mercenariat nu există în legislația românească. Dacă vrei să acuzi pe cineva de mercenariat, nu ai definiția termenului în lege la care să te raportezi” (VIDEO)

vrea o lege anti-mercenariat. Deputatul Bogdan Rodeanu a afirmat în cadrul emisiunii Politica Zilei, moderată de Ioana Constantin, pe B1 TV, că termenul de „ ” nu există în legislația românească, ceea ce face imposibilă acuzarea cuiva de mercenariat, deoarece nu există o definiție legală la care să te poți raporta.

„Lucrăm deja la un proiect de lege, de aproape o lună”

Rodeanu a menționat că se lucrează la un proiect de lege pentru a aborda această vulnerabilitate legislativă, având în vedere că sunt cadre active din sistemul de apărare și ordine publică care au fost implicate în activități de mercenariat. De asemenea, a solicitat sprijin politic pentru ca acest proiect să fie adoptat rapid.

“Culmea este că nu doar convențiile ONU precizează exact definiția mercenariatului și implicațiile acesteia, dar și o Convenție de la Geneva, care a fost ratificată de România prin 1990.

Într-adevăr, termenul de mercenariat nu există în legislația românească. Dacă vrei să acuzi pe cineva de mercenariat, nu ai definiția termenului în lege la care să te raportezi. Ce am făcut noi în momentul de față a fost să încercăm să soluționăm sau, cumva, să blocăm această vulnerabilitate pe care România o prezintă prin simplul fapt că nu are o legislație care să se poată aplica cadrelor active din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională, în a activa în plan secundar prin diverse șuntări de regulament într-un astfel de context.

Și de aceea, ce am propus noi, lucrăm deja la un proiect de lege, de aproape o lună. L-am înaintat zilele trecute înainte de a apărea aceste informații în presă, din partea MAPN și MAI, către celelalte partide pro-europene. Am solicitat discuții pe acest proiect și sprijin politic ca parcursul legislativ pentru o astfel de inițiativă să fie una foarte rapidă.

Tot ieri, am avut parte și de o altă surpriză incredibilă, din punctul nostru de vedere, pentru că odată cu afirmațiile oficiale din partea chestorului principal al MAI, domnul Despescu, am aflat, totuși, că din MAI, cadre active au plecat în astfel de excursii profesionale, cumplit de nelegale, adică au activat ca mercenari. Este un răspuns care ne-a uimit complet, pentru că, cu două-trei săptămâni în urmă, tot Ministerul Afacerilor Interne ne-a prezentat un răspuns oficial că nu au la cunoștință de niciun astfel de caz, totuși, sub semnătura ministrului Afacerilor Interne, domnul Predoiu.

Deci, ceea ce se întâmplă în momentul de față, în sistem, este pur și simplu o peticire a unor situații punctuale, nicidecum o asumare totală vizavi de a bloca astfel de inițiative personale a unor oameni din sistemul național de Apărare. Mă refer aici la militari și la polițiști și pur și simplu se întârzie foarte mult luarea unei astfel de decizii.

Mă uitam pe regulamentele militare, pe statutul cadrelor militare, pe statutul soldaților și militarilor profesioniști, pe statutul polițistului. Acolo sunt precizări foarte vagi, adică polițistului și militariului li se interzice participarea la alte activități. Deci, pur și simplu, acei mercenari, care în momentul de față, acești soldați, militari, polițiști care s-au întors înapoi și au activat ca mercenariat vor fi acuzați de alte activități”.