Bărbatul care a găzduit-o pe DJ Lalla face declarații halucinante. Ce i-a spus tânăra în dimineața tragediei

Cu o săptămână în urmă, fără suflare, iar circumstanțele morții sale rămân un mister. În dimineața respectivă, ea a părăsit blocul în care locuia temporar la un prieten, dar comportamentul ei nu a indicat nimic neobișnuit.

Dj Lalla și prietenul ei au băut o cafea și au discutat în dimineața tragediei

Bogdan Munteanu a găzduit-o pe Dj Lalla timp de câteva zile. În dimineața morții ei, au băut o cafea și au discutat. După aceea, Dj Lalla a plecat de acasă. Munteanu nu a oferit detalii suplimentare, afirmând că declarațiile sale sunt parte a anchetei poliției și că autoritățile vor stabili ce s-a întâmplat.

Raluca Roșca și prietenul ei se cunosc din iulie și ea a rămas câteva zile la el pe litoral. Bogdan Munteanu afirmă că Raluca a vrut să vadă răsăritul, dar era deja trecut de ora 08:30, așa că acest lucru era imposibil. Recunoaște că nu i-a impus artistei când să plece de la el, astfel că putea să locuiască o perioadă mai îndepărtată, scrie .

„Ce să vorbesc cu ea? Lucruri normale. Am băut o cafea de dimineață. Mi-a spus că pleacă să vadă răsăritul. Ea a plecat când a vrut. Astea sunt detalii din anchetă…Nu comentez astfel de lucruri. Nu văd de ce m-ar băga pe mine la mijloc pentru că nu au fost discuții de genul. Nu am nici cea mai mică idee, cum se vede, a plecat pe plajă…Cred că da, știa, nu am văzut-o să înoate. Ne știm din iulie. Adevărul este în anchetă, acolo am dat toate detaliile. Nu știu, sunt declarații în anchetă. Le-am arătat domnilor anchetatori mesajele. E liber fiecare să stea când vrea. Putea să stea cât voia”, a spus Bogdan Munteanu la Acces Direct.

Bărbatul a ieșit în fața blocului la 11:00

la 08:30, iar acesta a ieșit în fața blocului la 11:00, având un motiv personal, fără legătură cu artista. Nu a vorbit cu familia sa, pentru că nu o cunoștea, iar tânăra nu se confesa în fața lui. Au avut discuții amicale în trecut.

„Există un motiv pentru care eu am fost în fața blocului, eu habar nu aveam la acel moment, după cum și apelul meu a fost declarat în anchetă. Am aflat din știri. Nu îi cunosc familia, doar din spusele ei. Nu aveam discuții de genul. Eram foarte buni prieteni, dar nu sunt preot.

Am simțit-o fericită. Nu mi s-a părut că ar avea ceva. Știam că are iubit, dar de ce să întreb mai mult dacă omul nu vrea să vorbească”, a mai spus bărbatul.