Bistrița-Năsăud: Reacția oamenilor dintr-o localitate când au văzut că a luat foc casa unui vecin

O casă a luat foc într-o localitate din Bistrița-Năsăud. Flăcările s-au extins rapid la alte două locuințe vecine. Alături de pompieri, și localnicii s-au mobilizat să ajute la stingerea flăcărilor.

Mobilizare pentru stingerea unui incendiu

Proprietarul primei locuințe nu era acasă când s-a produs incendiul. Flăcările s-au extins apoi, astfel că și o a doua casă a ars în totalitate, iar la a treia a fost afectat acoperișul, informează

Vecinii s-au mobilizat să ajute la stingerea flăcărilor: „Eu am văzut flăcările de acolo și am fugit toți, tot satul”.

„Am alarmat că am văzut fumul și când am văzut fumul de la casa aia nu am mai putut să-i facem nimic , ne-am întins pe două rânduri cu găleți din mână în mână”, a spus un alt vecin.

Nimeni nu a fost rănit, dar pagubele sunt mari. Pompierii cred că a pornit de la tabloul electric și s-a extins rapid din cauza caniculei.