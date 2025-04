Marcel Ciolacu schimba scrumierele la sediul și avea grijă să nu se încălzească vinul în pahare, în urmă cu câțiva ani. Declarația îi aparține fostului șef al PSD, Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea a ținut să dea o replică fostului său subaltern politic, din perioada în care conducea PSD. El a făcut o serie de comentarii în emisiunea Special B1, cu Nadia Ciurlin. Actualul premier l-a atacat pe Dragnea în contextul vizitei pe care acesta a făcut-o la învestirea lui Donald Trump din primul mandat, sugerând că aceasta a avut „o atitudine de ospătar”, față de președintele american.

„Eu am citit articolul după ce mi-ați spus astăzi la telefon și am constatat că Ciolacu nu este atât de prostănac cum pare. El chiar se pricepe la ospătărie. Pe vremea când îi conduceam eu, era ce mai bun la schimbat scrumierele și, mai mult decât atât, niciodată, dar absolut niciodată nu mi s-a încălzit vinul în pahar”, a spus Liviu Dragnea.

Liviu Dragnea și-a amintit și de Sorin Grindeanu, pe care l-a desemat premier după alegerile din 2016. El a spus că între cei doi, Marcel Ciolacu și Sorin Grindeanu a existat întotdeauna o competiție în ceea ce privește slugărnicia.

„Era și o competiție între ei. În sensul că Grindeanu trăgea foarte tare, dar nu l-a depășit niciodată pe Ciolacu. … Nu sunt ironic. Eu sunt un om serios și vă spun adevărul. Coincidența este că sunt cu niște prieteni care au și participat la acele întâlniri și mi-au adus aminte de aceasta. Eu cred că Ciolacu se referea la el, că nu poate să meargă un ospătar să se vadă cu Trump”, a mai comentat Liviu Dragnea.

Dragnea spune că a fost invitat la Trump

În acest context, Liviu Dragnea a ținut să precizeze că în 2017, la evenimentul de învestire a lui , a primit o invitație oficială. Despre această invitație s-a spus că ar fi fost cumpărată, pentru politicianul PSD. Mai mult, a fost deschis și un dosar penal pe acest subiect. Liviu Dragnea dezminte aceste afirmații și spune că a primit invitația pe căi oficiale.

„Pe de altă parte, eu atunci am fost invitat oficial, nu cum a spus Victor Ponta, că am plătit. Nu am plătit. S-a și pornit un proces care s-a închis, s-a returnat la DNA… Am fost invitat și m-am întâlnit cu Donald Trump și am discutat lucruri care au avut și urmări. Cu una din urmări nu am fost de acord, ca toate gazele din Marea Neagră să fie luate din România și să fie duse în Ungaria sau Austria”, a mai spus Liviu Dragnea.

Replica lui Dragnea a venit după ce Marcel Ciolacu a amintit despre vizita lui Liviu Dragnea la Washington. Întrebat despre această vizită a fostului său șef de partid, premierul a declarat:

„Şi dumneavoastră, şi eu mă aştept ca statul român să fie la masa administraţiei Trump cu demnitate, nu cu atitudine de ospătar”.