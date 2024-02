Cadouri ideale pentru Ziua Îndrăgostiţilor! Cum să-ți surprinzi jumătatea în luna dragostei

Valentine’s Day este o ocazie bună de a arăta aprecierea și afecțiunea față de persoana iubită. An de an, îndrăgostiții din toată lumea îşi fac cadouri dintre cele mai diverse, care îi leagă.

Cadouri ideale pentru Ziua Îndrăgostiţilor 2024

Sfântul Valentin, cunoscut drept , se sărbătorește în fiecare an pe data de 14 februarie. Doamnele și domnișoarele sunt cele care primesc de obicei cadouri, cele mai oferite fiind florile.

Se pare că mulți români se gândesc la surprize de ultim moment, iar vacanțele sau city break-urile se află în topul celor mai apreciate daruri.

„Evident, Parisul rămâne capitala dragostei întotdeauna, dar dacă vrem să mergem mai la cald poate alegem Sudul Spaniei, Sicilia, poate Cipru sau Malta”, a transmis Emma Marinescu, blogger de călătorii, notează .

Pe de altă parte, persoanele care au un buget mai redus, pot opta pentru o experienţă culinară inedită.

„Am începe cu un tartar din creveți creveți roșii, un caviar special, un mousse de avocado, un carpaciuo de fenicul, un spaghetti chitarrini cu calamar aromatizat cu sfecla roșie. La partea de main course am făcut un homar a la catalana, nu trebuie să lipsească creveții din meniu”, a spus Iulian Olaru, chef bucătar.

Un cadou dulce este întotdeauna o alegere delicioasă

„Produsele cu fructe sunt cele mai căutate, dar nici ciocolată nu se lasă mai prejos. Cea mai mare cerere este la torturile cu ciocolată, au început comenzile de foarte mult timp, poate chiar de o lună. Inimioarele sunt la mare căutare”, a declarat Silvia Ciobanu, chef patiser.

Chiar dacă este considerat un clișeu în zilele noastre, sunt mulți bărbați care preferă să ofere partenerelor un buchet de trandafiri roșii și o sticlă de șampanie.

„În proporție de 99% lumea comanda trandafiri roșii. Avem cadouri care cuprind și lumânări, și o sticlă de prosseco, de șampanie și o cutie de praline”, a mai precizat Dhaniel Nora, florist.

Urări de Valentine’s Day pentru iubita ta

„Am doi ochi ce vor să te vadă, am două mâini ce vor să te îmbrățișeze, am două buze ce vor să te sărute, dar am o singură inimă care bate doar pentru tine!”

„Dacă poți evita iubirea doar dacă închizi ochii, eu nu voi mai clipi niciodată de teamă să nu treacă vreo secundă în care eu să nu fiu îndrăgostit de tine!”

„Azi te voi iubi ca în fiecare zi. Nu te pot iubi mai puțin, dar pentru că este Valentine’s Day, sunt dispus să negociez numărul de sărutări.”

„Dacă aș putea alege un moment din toată istoria în care aș putea rămâne luminos și plin de energie, din fiecare zi a vieții mele, aș alege pe tine.”

„Pentru cea mai importantă persoană din viața mea, pentru tine, toată dragostea din lume. Tu ești lumina din viața mea, ești lumina întunericului din viața mea. Te iubesc!”

„Dacă îmi dai o șansă de a-ți demonstra că noi doi suntem suflete pereche, voi petrece fiecare zi din viața mea alături de tine, petrecând-o ca și cum ar fi Valentine’s Day.”