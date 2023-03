Cand si de ce ar trebui sa iti schimbi salteaua veche?

Durata de viata a unei saltele este influentata de mai multi factori, de la calitatea acesteia, pana la modul de utilizare si ingrijire. Cu toate acestea, viata medie a unei saltele este de aproximativ 10 ani, iar in cazul unora de calitate, aceasta se poate prelungii chiar pana la 15 ani, perioada pentru care producatorii pot oferi si garantie.

Exista insa si alte situatii sau motive pentru care poate fi necesar sa se inlocuiasca salteaua folosita, de la disconfortul resimtit in timpul somnului, pana la diferite probleme de sanatate si afectiuni medicale. Prin urmare, principalele motive si situatii in care ar trebui inlocuita salteaua cu una noua sunt urmatoarele:

1. Depasirea duratei de viata

Dupa cum este mentionat si la inceputul articolului, durata de viata a unei este de aproximativ 10 ani, perioada in care aceasta ar trebui totusi sa fie curatata si aspirata pentru a elimina acarienii si microorganismele, particulele de celule moarte si alte resturi care se acumuleaza de-a lungul timpului.

In ciuda acestui lucru, se intampla adesea ca oamenii sa amane inlocuirea vechii saltele, mai ales daca aceasta pare sa se mentina intr-o stare bun, fara urme grave de uzura sau daca s-au obisnuit sa doarma pe aceasta. Chiar si in cazul celor de buna calitate, depasirea duratei de viata se traduce prin deformarea acesteia si acumularea de microorganisme care vor fi mai dificil de curatat si care vor favoriza aparitia alergiilor sau altor probleme respiratorii.

2. Durerile sau problemele cu spatele

O saltea de calitate, cum este cea ortopedica sau salteaua din spuma cu memorie, este una ergonomica, ce se adapteaza la forma corpului si care mentinte coloana vertebrala intr-o pozitie corecta, prevenind astfel aparitia durerilor de spate. Astfel ca cei care se confrunta cu astfel de probleme, fie din cauza saltelei si a somnului incomod, fie din alte cauze medicale, ar trebui sa isi schimbe salteaua cu una potrivita nevoilor lor.

3. Disconfort in timpul somnului

De asemenea, in momentul in care se observa ca dimineata se trezesc obositi si ca somnul nu mai este odihnitor, unul dintre principalele motive poate fi o saltea inconfortabila, care fie s-a deformat sau are denivelari, fie a devenit zgomotoasa sau se simt arcurile – in cazul – este momentul in care ar trebui cumparata o saltea noua.

Chiar si senzatia de caldura resimtita in timpul somnului poate fi cauzata de saltea, unele tipuri favorizand acumularea si mentinerea caldurii. Astfel ca daca aceasta senzatie este una neplacuta si care afecteaza calitatea somnului, atunci solutia este inlocuirea saltelei.

4. Somnul deranjat de partener

Cuplurile care dorm in acelasi pat se pot confrunta cu probleme in timpul somnului, din cauza unei saltele de slaba calitate si care il va misca de fiecare data pe un partener, cand celalalt isi schimba pozitia de somn. Fiecare individ are propriul stil de somn si este important sa nu se deranjeze intre ele persoanele care impart acelasi pat.

Astfel ca, pe langa dimensiunea potrivita a saltelei, aceasta trebuie sa ofere confort si stabilitate tuturor celor care o folosesc, iar in cazul in care unul dintre parteneri nu este multumit de aceasta si nu se poate odihni, cea mai potrivita solutie este inlocuirea cu o noua saltea, adaptata nevoilor si dorintelor cuplului.

Prin urmare, vechimea sau deteriorarea saltelei nu sunt singurele motive pentru care ar trebui inlocuita o saltea, ci si lipsa de confort sau durerile de spate ori articulati sunt motive la fel de importante pentru care ar trebui investit intr-o saltea noua si de buna calitate.