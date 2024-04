Căprioară pe Faleza Dunării din Galați. A fost dusă la veterinar

care alerga sperioată pe spațiul verde de pe Faleza Superioară a Dunării din Galați a fost observată de cei care treceau prin zonă. Au sunat la AJVPS, iar animalul a fost prins și dus la veterinar.

Căprioara va fi dusă într-un adăpost

Este posibil ca ea să fi venit de la o Era speriată, dar a fost capturată în siguranță și va fi dusă într-un adăpost pentru animale, apoi va fi eliberată într-o pădure de lângă Galați, conform

„Am primit un telefon de un cetățean, care ne-a anunțat că a văzut un pui de căprioară pe Faleza Dunării din Galați. Am capturat-o și am dus-o la medicul veterinar. Nu este un pui de căprioară, este un adult, care are în jur de trei ani. Are câteva răni superficiale, nimic grav. Probabil s-a rănit când alerga speriată sau s-a izbit de ceva. Va mai sta o scurtă perioadă în carantină pentru a fi monitorizată. Ulterior, va fi eliberată în mediul natural. Cel mai probabil, în pădurea Gârboavele sau Miloș”, a declarat Adrian-Dănuţ Alexandru, directorul Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS).

Șacalii au fost văzuți în Galați

Fel de fel de animale apar prin Galați. În 10 aprilie, în jurul orei 22.00, a fost sesizată prezența unor șacali. Oamenii au transmis pe rețelele de socializare faptul că au văzut șacalii care făceau zgomot. Jandarmii s-au deplasat la fața locului, dar nu au mai găsit animalele.