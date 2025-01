Care este diferența de prețuri între facturile la curent de la noi și cele din străinătate. O româncă a rămas șocată de prețurile din Franța

O româncă plecată cu familia ei în a povestit experiența ei cu serviciile de electricitate, într-un clip postat pe rețelele de socializare. Deși aceasta plătea 200 de euro lunar, factura de regularizare la finalul anului 2024 a fost de 700 de euro.

„Ajungem să muncim şi banii câştigaţi să îi cheltuim toţi”

„700 de euro de regularizare la EDF, sau curent. Asta e factura noastră de regularizare pentru un an de zile în Franţa, având în vedere că lunar achităm 200 de euro. Ajungem să muncim şi banii câştigaţi să îi cheltuim toţi. Nu mai reuşeşti să pui bani de o parte, nu mai reuşeşti să faci nimic. La final de an să îţi vina regularizarea la curent 700… e enorm, enorm de mult.

Nu vreau să mă plâng, doar împărtăşesc cu voi. Asta e realitate în Franţa în 2025. O să se ieftinească sau nu, nu ştiu. (La mine) tot e electric, încălzirea electrică, tot electric, deci nu avem gaz, decât curent”, este mesajul transmis de româncă într-un videoclip pe TikTok, conform .

Cât costă facturile în țările europene

Mulți români plecați la muncă au împărtășit experiența Loredanei. „Și noi suntem foarte stresați și supărați. La încălzire și apă caldă ne-au trimis o factură de 3000 de euro pentru un an. Plătim deja 1000 de euro lunar pentru chirie și utilități: apă caldă, rece și încălzire”, „Acum doi ani am plătit lunar 119 euro la ENGIE, dar regularizarea a fost de 1500 de euro. Am crezut că o iau razna”, „Bucurie, eu am 2400 în Belgia, lunar 310, ia zi ceva”, „34€ pe luna in Spania ! regularizarea 48€”, „Este ieftin în Franța dacă cu 200 euro pe luna ai și încălzire și apa caldă preparată electric.In București căldură și apa caldă de la Termoenergetica 500 lei,dar nu prea ai,curentul electric 200 lei.”