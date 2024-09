Care este țara cu cea mai bună calitate a vieții: „Este văzută ca un loc care are foarte multă grijă de cetățenii săi”

Țara cu cea mai bună calitate a vieții este în Europa și a fost aleasă pe baza mai multor criterii, precum accesibilitate, piața muncii, stabilitate financiară sau politică.

Danemarca este țara cu cea mai bună calitate a vieții din 2024

Conform unui clasament global, Danemarca a fost aleasă țara cu cea mai bună calitate a vieții, după ce a fost analizată din mai multe criterii, precum accesibilitate, piața muncii, stabilitate financiară și politică, siguranța cetățenilor, egalitatea veniturilor, educație și sănătate. Țara a urcat de pe locul 4 în 2023 pe locul 1, conform

„ este recunoscută pentru rezultatele sale remarcabile în sănătate, educație, stabilitate politică și economică”, a declarat Elliot Davis de la US News and World Report. „Este văzută ca un loc care are foarte multă grijă de cetățenii săi și oferă o calitate înaltă a vieții”.

Deși această țară are printre cele mai ridicate impozite, care pot ajunge până la jumătate din venit, această țară le oferă cetățenilor săi asistență medicală gratuită, subvenții pentru îngrijirea copiilor, dar și burse pentru studenți. Mai mult, pensionarii primesc suport financiar și asistență specializată.

Danemarca este țara în care expații sunt cei mai fericiți cu echilibrul viață personală-profesională

Potrivit sondajului realizat de InterNations în iulie 2024, este țara în care expații sunt cei mai mulțumiți de condițiile de muncă și echilibrul dintre viața profesională și personală. 84% dintre expații din Danemarca se declară mulțumiți, comparativ cu media globală de 60%.

De asemenea, conform Raportului Fericirii Mondiale din 2024, Danemarca ocupă locul doi pentru cea mai fericită țară din lume, deoarece are o societate egalitară, un nivel ridicat de încredere în guvern și o economie stabilă, care contribuie la bunăstarea generală a locuitorilor.

Pe lângă Danemarca, alte țări care se laudă cu o calitate bună a vieții sunt Suedia, Norvegia, Elveția și Finlanda. În afara Europei sunt țările Canada și Noua Zeelandă, care se laudă cu standardele înalte de viață, stabilitatea și oportunitățile pentru cetățeni și expați.