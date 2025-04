Viviana Sposub și George Burcea s-au despărțit. Când s-a produs ruptura dintre cei doi

După cinci ani de relație cu suișuri și coborâșuri, și au decis să o ia pe drumuri separate. Anunțul a fost făcut de Viviana, într-o postare pe rețelele de socializare.

Vedeta a dezvăluit că despărțirea de actor a avut loc în urmă cu mai bine de jumătate de an. În mesajul său, ea a subliniat faptul că este recunoscătoare pentru lecțiile învățate și că își îndreaptă atenția spre proiectele sale profesionale și dezvoltarea personală.

„De mai bine de jumătate de an, eu și George ne-am despărțit. Nu am vorbit despre acest lucru până acum, pentru a ne da timp să ne așezăm emoțiile și să trecem prin această perioadă departe de ochii publicului. După ce am reflectat mult, am simțit că e momentul să împărtășesc cu voi această etapă din viața mea”, a declarat Viviana Sposub, pe rețelele de socializare, potrivit .

Deși cei doi nu mai formează un cuplu, Viviana Sposub a păstrat pe contul ei de Instagram pozele cu George Burcea. De partea cealaltă, actorul nu a făcut încă declarații despre acest subiect.

În 2023, Viviana Sposub și George Burcea decideau să o ia pe drumuri separate

În 2023, George și Viviana își anunțau fanii că s-au despărțit, însă la scurt timp după aceea, cei doi s-au împăcat, dându-și seama că sunt mai fericiți împreună.

George Burcea a mărturisit în 2024 că cei patru ani de relație au fost trăiți intens de amândoi, întâmpinând diferite situații care, la urma urmei, le-a întărit legăturs și i-a adus mai aproape unul față de celălalt.

„S-au întâmplat foarte multe, ceea ce este normal. Patru ani sunt puțini, dar sunt mulți pentru un cuplu să reziste, în tot felul de schimbări și în tot felul de situații. Eu, dar și împreună, îi mulțumim lui Dumnezeu că indiferent de ce situații am avut, am reușit să le depășim și iată-ne, după patru ani de zile aici. Eu nu le numesc probleme, le numesc situații de viață de care ai nevoie ca să poți să evoluezi”, a declarat George Burcea, la „Viață fără filtru” în 2024.

Cum au luat Viviana Sposub și George Burcea decizia de a se muta împreună

Viviana Sposub a dezvăluit tot anul trecut că decizia de a locui împreună a fost una spontană, determinată de pandemia de coronavirus. Deși pentru vedetă era prima dată când locuia alături de un bărbat, acest pas extrem de important i-a ajutat să își consolideze relația.

„Am terminat emisiunea, el avea o filmare și a trebuit să facă un test pentru covid, a ieșit pozitiv. A apărut și în presă imediat. Evident că mi-am făcut și eu testul, era și la mine. A fost prima dată când am locuit cu un bărbat în casă. A venit, i-am deschis ușa, și am zis gata. De atunci am rămas pentru totdeauna”, a declarat în urmă cu un an Viviana Sposub, la Viață fără filtru.