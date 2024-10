Care sunt cele trei obiceiuri ale japonezilor ce le oferă o viață mai lungă și fericită

Locuitorii din Okinawa, supranumită și „Insula nemuritorilor” au câteva obieciuri simple pe care le respectă în fiecare zi. Despre acestea se spune că îi ajută să aibă o viață mai lungă și fericită.

Femeile din Okinawa trăiesc mai mult decât cele din alte regiuni ale Globului, susține expertul în longevitate Dan Buettner, potrivit .

Cele trei obieciuri simple ale japonezilor pentru o viață lungă și fericită

Autorii Hector Garcia și Francesc Miralles au fost atrași de longevitatea locuitorilor din Okinawa, una dintre Zonele Albastre ale planetei. Cartea „Ikigai: The Japanese Secret to a Long and Happy Life” cuprinde principii și tehnici pe care centenarii niponi le respectă în fiecare zi. Pentru realizarea acesteia, cei doi scriitori au intervievat peste 100 de persoane în vârstă din Okinawa.

Unul dintre obiecieiurile pe care japonezii le au este mișcarea. Este vorba despre radio taiso, un exercițiu japonez vechi de zeci de ani.

„Chiar și rezidenții azilului de bătrâni pe care l-am vizitat și-au dedicat cel puțin cinci minute în fiecare zi, deși unii făceau exercițiile din scaunul cu rotile”, au scris autorii în cartea lor.

Cel de-al doilea obicei care le oferă japonezilor o viață lungă și fericită se bazează pe zicala „Doar dacă rămâi activ, trăiești 100 de ani”. Cetățeni din Okinawa respectă principiul prin găsirea propriului țel.

„Nu există o rețetă magică pentru a găsi fericirea, pentru a trăi conform ikigai-ului tău. Dar un ingredient este abilitatea de a atinge starea de flux și de a avea prin aceasta o experiență optimă”, au scris cei doi autori în cartea lor, potrivit sursei citate anterior.

Fluxul, un concept lansat de psihologul Mihali Csikszentmihalîi, descrie implicarea totală într-o acțiune.

„Cei mai fericiți oameni nu sunt cei care realizează cel mai mult. Sunt cei care petrec mai mult timp decât alții într-o stare de flux”, au mai scris autorii Hector Garcia și Francesc Miralles.