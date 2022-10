Cartel Alfa ia în calcul o grevă generală: „Oamenii sunt nemulțumiți. Dacă Guvernul nu va reacționa în sens pozitiv, ne vom întoarce și mai mulți în stradă”

Cartel Alfa ia în calcul să organizeze o grevă generală, probabil în noiembrie, dacă guvernanții nu vor ține cont de solicitările sale, au declarat sindicaliștii pentru .

Cartel Alfa ia în calcul să organizeze o grevă generală

Cartel Alfa a scos românii nemulțumiți în fața Palatului Cotroceni vineri, în ultima zi a „Marșului anti-sărăcie” din perioada 17 – 21 octombrie.

Vasile Zelca, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual, a declarat chiar din mijlocul protestului că dacă Guvernul nu va ține cont de solicitările sindicaliștilor, Cartel Alfa va intra în grevă generală.

„Oamenii sunt nemulțumiți și vor să vină din nou, mai mulți. Noi am făcut protestul cel mare ieri, când am fost aproape 5.000 de oameni în stradă și am mărșăluit prin București, ne-am dus de la Guvern la Ministerul Muncii, Internelor, Energiei și Sănătății, după care ne-am întors din nou la Guvern.

Cu siguranță, dacă Guvernul nu va reacționa în sens pozitiv, ne vom întoarce și mai mulți în stradă și cu siguranță Cartel Alfa va lua în discuție greva generală”, a declarat Vasile Zelca, pentru Gândul.

Reprezentanții Cartel Alfa nu au definitivat un calendar în legătură cu eventuala grevă generală, însă ea ar putea fi organizată atunci când vor începe discuțiile referitoare la bugetul de stat pentru 2023, probabil în noiembrie.

„Deocamdată nu avem un calendar clar stabilit. Greva va avea loc chiar în preajma zilelor în care se va discuta bugetul României. Era vorba ca acesta să fie pus în dezbatere publică în luna noiembrie 2022, din câte știm deocamdată. Probabil că atunci, în preajma dezbaterii publice pe buget, vom avea reacție și vom ieși în stradă pentru a pune presiune pe guvernanți și pe Parlament, să adopte un buget pentru români”, a precizat liderul sindical, pentru Gândul.

Potrivit liderului SNPPC, sindicaliștii solicită o creștere a salariului minim pe economie „la un nivel care să asigure traiul decent pentru români”, precum și plafonarea prețurilor la energie „care vor bloca bugetul oricărei familii din România în iarna lui 2022-2023”.

O altă revendicare a protestarilor ține de ”suprataxarea extra-profiturilor realizate de băieții deștepți din energie”, spune Vasile Zelca.