Câștigătorul marelui premiu Loto 6/49 și-a ridicat banii. Numerele care i-au purtat noroc (FOTO)

Loteria Română anunță că în cursul zilei de joi s-a prezentat la sediul central câștigătorul premiului de categoria I în valoare de 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milioane de euro), obtinut la tragerea Joker din data de 26 februarie.

Castigatorul este dintr-o localitate din județul Galati, are în jur de 50 de ani si joacă constant la loto de peste 30 de ani, Loto 6/49 și Joker-ul fiind jocurile preferate.

Numerele care i-au purtat noroc sunt numerele favorite, pe care le joacă de fiecare dată, iar o parte din ele au semnificație personală.

Jucatorul a aflat ca este marele castigator chiar in seara zilei de 26 februarie cand a urmarit, in direct, tragerile loto. Acesta este primul castig obtinut la Joker, la categoria I, in acest an.