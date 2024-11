Cât a ajuns să coste un bilet tur-retur Bușteni-Babele, cu telecabina? Iată câți bani au plătit doi adulți și un copil: „Și dacă nu vrem sa cumpărăm telecabina, cât e?”

Dacă aveți în plan să faceți o plimbare cu de la la Babele și retur, trebuie să puneți bani deoparte. O plimbare Tur-Retur Busteni – Babele pentru o familie formată din doi adulți și un copil ajunge să coste 483 de lei.

Cineva a publicat pe Facebook lista cu prețurile, care a generat sute de comentarii pe Facebook.

Cât costă un bilet Tur-Retur Busteni – Babele

Prețurile din fotografia publicată pe Facebook sunt aceleași ca pe site-ul oficial al telecabinei.

Un bilet Tur-Retur Busteni – Babele pentru un adult a ajuns să coste 199 de lei, iar pentru un copil cu vârsta între 5 și 12 ani, prețul este de 85 de lei.

Dacă optați pentru traseul Bușteni-Peștera, costurile sunt și mai mari: 249 de lei pentru un adult și 90 de lei pentru un copil.

Multe dintre comentariile postate la fotografia cu prețurile telecabinei sunt ironice sau critice față de prețurile percepute.

„Și dacă nu vrem sa cumpărăm telecabina, cât e?”

Mulți dintre cei care au comentat pe Facebook, au comparat costurile din România cu cele din alte destinații turistice europene. Aceștia au spus că prețurile din Bușteni sunt nejustificat de mari.

“Exista si programul „prima telecabina” pe o perioada de 30 ani? Cam cat ar fi rata? / R: nu mai dați idei! Citește guvernul și vine cu programul “Prima urcare””, „Anul acesta nu am bani de Bușteni, așa ca o sa ma duc la greci”, „Problema nu este că au pus ei acest tarif nesimțit! Problema de fapt este atitudinea noastră de a face mișto și a nu lua atitudine! Nu cred că în Germania sau Franța doar râdeau pe FB și atât! Ieșea cu scandal și nu mai urca unul! De aceea din păcate la noi nu se schimbă nimic pentru că autoritățile consideră că ” lăsă, mă că merge și așa” și ghici ce,chiar merge și așa….facem haz de necaz și cam atât!”, „Decât să urci cu telecabina, mai bine cauți un zbor ieftin și mă duc la Greci”. „Puteti sa luati un credit . Se cheama creditul prima telecabina , sau mai exista si creditul urcarea o platiti si la coborare primiti un sut in fund, mai exista si creditul scapa de stres las-o pe soacra pe jos”, „Nu vreau sa fiu nesimtit dar , știți Telecabina din Londra? Este mai ieftina”, „Am fost recent cu familia și, într-adevăr, tarifele sunt foarte mari: 2 adulti si 2 copii, 568 lei Busteni-Babele si intors. Din ce am înțeles, locul e privat acum, cumpărat de Adrian Sârbu, așa că poate pune ce prețuri vrea. Vorbind cu angajații, mi-au spus că le convine mai mult așa. Fac mai puține ture, dar câștigă la fel ca înainte, când prețurile erau mai mici și transportau mai mulți turiști”, „Preturile afisate sunt cu sau fara demipensiune??”, „Și dacă nu vrem sa cumpărăm telecabina, cât e?”, sunt doar câteva dintre comentariile postate la fotografia cu prețurile unui bilet la telecabină.