Cât a plătit un român pentru un kebap în Istanbul. Reacția internauților

Un turist român și-a povestit experința pe care a avut-o în Marele Bazar , iar când a văzut prețurile unui kebap a rămas cu gura căscată.

Cât a plătit românul pentru un kebap

Istanbulul este unul dintre orașele preferate de români în materie de vacanțe, având în vedere prețurile accesibile și gastronomia delicioasă. Dar, nu toate prețurile sunt atât de mici, iar un român a povestit experiența pe care a avut-o pe rețelele de socializare, conform

Turistul român a fost în și a vrut să mânânce un kebap, doar că prețul l-a dat pe spate.

„Fraților, am mâncat împreună cu prietena mea în Bazar câte un kebab (muuult sub așteptări) și am plătit 1900 de lire. Hoție pe față… Sper să ajute pe cineva pățania mea”, spune el pe o pagină dedicată turismului în Turcia.

Mai mult, a spus că nu a primit niciun bon, ci o hârtie pe care scria suma de 1900 de lire turcești.

Dar, prețul kebap-ului nu este singurul aspect care la intrigat pe român. Nici cursa cu uber-ul nu a fost îmbucurătoare, mai ales că a fost obligat să plătească cash, iar argumentul șoferului a fost că traficul a fost prea aglomerat.

Experiența altui turist

Internauții au povestit și ei pățaniile pe care le-au avut în Turcia, iar unul dintre ei a spus că a plătit 12.000 de lire turcești pentru aperitive și fucte de mare într-un restaurant din Istanbul și a oferit și un sfat pentru cei care vor merge în acest oraș turcesc.

„În Istanbul este o regulă nescrisă – nu cumperi nimic până nu ți se spune prețul. Nu se merge pe premisa «Cât poate să coste?», pentru că uneori costă mai mult decât îți poți imagina”, comentează un alt turist.