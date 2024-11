Cât de sigură e apa din Marea Neagră în stațiunile de pe litoral. Octavian Berceanu: Apele infestate ajung cel mai ușor la câțiva kilometri de plajele din Corbu și Vadu (VIDEO)

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, a vorbit despre calitatea apei din Marea Neagră, luni, pe B1 TV, la „News Pass” cu Laura Chiriac, și a reclamat absența unor controale în zona portuară Midia, avertizând că „apele acestea infestate ajung cel mai ușor la câțiva kilomeri, 1, 2, 3 kilometri, de plajele din Corbu și Vadu”.

Octavian Berceanu, pe B1 TV, despre calitatea apei din Marea Neagră

Întrebat despre prezența bacteriilor în apa mării, specialistul în politici de mediu a explicat: „Lucrurile s-au mai remediat de la sine, de la mama natură, și nu prin intervenția omului, adică nu au avut niște acțiuni în teren care să determine o scădere a intensității sursei care eliberează micronutrienți sau alte elemente și care în timp scurt permit dezvoltarea bacteriei”.

„Va trebui să avem o imagine de ansamblu. Au fost zeci de mii de oameni la mare, zeci de mii de oameni în apă, în stațiunile aglomerate, și nu s-a întâmplat nimic, valorile bacteriei au fost normale, nu putem da vina pe scăldatul oamenilor”, a adăugat Octavian Berceanu.

Octavian Berceanu: Apele infestate ajung cel mai ușor la câțiva kilometri de plajele din Corbu și Vadu

„Eu nu am văzut niciun raport, nu a existat niciun control care să meargă în zona portuară Midia, pentru că (…) acolo se încarcă în fiecare lună peste 100.000 de capete de ovine. Acolo sunt spălate TIR-urile, mii de TIR-uri care aduc aceste ovine din toată țara. Acolo sunt spălate și aceste vapoare pentru a prelua ovinele”, a continuat Octavian Berceanu.

„Preluarea asta durează ceva timp până ajung zeci, sute de TIR-uri să încarce ovinele, și toate fecalele respective eu cred că ajung în mare, și nu în altă parte, pentru că în momentul de față nu am văzut nicio anchetă, nici a ministrului Mediului, nici a oricărui alte instituții din România care să vadă ce se întâmplă cu acest material fecaloid, or ele se duce în apa de suprafață, exact acolo unde se dezvoltă bacteria E. coli, și evacuarea apelor de suprafață din Portul Midia, pentru că este un golf îndiguit, este exact pe linie Vadu și Corbu, cu cele două localități (…). Apele acestea infestate ajung cel mai ușor la câțiva kilomeri, 1, 2, 3 kilometri, de plajele din Corbu și Vadu. Nu am văzut niște analize la sursă”, a mai spus Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu.