Câți bani au plătit doi români pentru o vacanță în Japonia, timp de două săptămâni. “Toată ziua mâncam. Am adunat tot ce am cheltuit și vă las totalul”

Alexandra și Marius, doi tineri pasionați de călătorii, au vizitat timp de două săptămâni.

Aceștia au postat pe contul lor de , “umbluvandra”, unde au peste 73 de mii de urmăritori, câți bani i-a costat toată această aventură.

Câți bani au cheltuit românii pentru vacanța de 2 săptămâni din Japonia

Zborurile au costat circa 550 de euro de persoană și au avut avion din Budapesta. Banii pe transport cheltuiți s-au ridicat la 990 de euro de persoană. Asta pentru că, cei doi români au fost nevoiți să plătească și transportul local. Cazarea a fost în jur de 880 de euro, dat fiind faptul că au schimbat mai multe hoteluri.

“Costurile din video sunt de persoană, iar mai jos am notat costurile detaliate pentru voi:

1. Transport: 990€/pers

• Zbor Buapesta-Tokyo: 550€/pers (cu o escala si 2 bagaje cala/pers)

• Transfer tren aeroport Narita-Tokyo: 14€/pers

• Transfer tren Tokyo-aeroport Narita: 14€/pers

• Abonament metrou Tokyo 48h: 7€/pers

• Bullet train Tokyo-Kyoto: 115€/pers

• Taxi Kyoto: 10€/taxi

• Train Kyoto-Osaka: 16€/pers

• Bullet Train Osaka-Fuji: 104€/pers

• Bus Fuji: 15€/pers

• Toate celelalte bilete de tren, autobuz, metrou etc: 150€/pers (am folosit doar transportul in comun intreaga calatorie)

2. Cazare: 880€/pers

• Cazare Tokyo 2 nopti: 310€/camera dubla

• Cazare Kyoto 4 nopti: 472€/camera dubla

• Cazare Osaka 2 nopti: 295€/camera dubla

• Cazare Mt Fuji 1 noapte: 248€/camera dubla

• Cazare Tokyo 3 nopti: 434€/camera dubla

3. Mancare: 365€/pers

Aici nu am reusit deloc sa notez tot, am mancat muuult prea mult, toata ziua mancam, fie la restaurante, fie snackuri de pe strada, din supermarket

Asa ca doar am adunat tot ce am cheltuit si va las totalul, iar mai jos cateva preturi exacte pentru cele mai populare feluri de mancare, ca sa va faceti o idee cat costa fiecare:

• Sushi chain: 21€/2 pers

• Sushi local restaurant Kyoto: 11€/platou sushi pt 1 persoana

• Wagyu Beef: 40€ (platou vita wagyu 2 persoane, crud, l-am facut noi la gratar)

• Kobe Beef: 80€/bucata

• Fel de mancare in restaurant local: 6-9€

• Frigaruie la restaurant pe strada: 1-1.5€

4. Activitati (toate cumparate prin @getyourguide): 448€

• Ramen Tasting: 112€/pers

• Kyoto Food&Culture Tour: 90€:pers

• Kyoto Gion District private tour: 90€/pers

• Tea Ceremony: 29€/pers

• Osaka Guided Tour: 39€/pers

• Tokyo Sushi Making Class: 52€/pers

• Tokyo Skytree: 13€/pers

• teamLab Planets: 22€/pers

La final, au tras linie, iar cei doi români au anunțat că au cheltuit 2683€/persoană în timpul vacanței de 2 săptămâni, din Japonia.