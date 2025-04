Proteste de amploare în SUA. Americanii sunt nemulțumiți de măsurile lui Donald Trump (VIDEO)

Americanii sunt nemulțumiți de , iar milioane de oameni au ieșit, sâmbătă, în stradă, atât în cele 50 de state americane, cât și în țări din Europa, precum Paris și Londra.

Mișcarea pro-democrație „Hands Off!” a organizat peste 1.400 de proteste în fața clădirilor guvernamentale, în parcuri și piețe publice. Oamenii au protestat față de „preluarea ostilă” a puterii și față de amenințarea la adresa libertăților fundamentale din SUA, conform



oprirea concentrării puterii în favoarea miliardarilor, protejarea fondurilor federale pentru programe legate de sănătate și siguranță și oprirea atacurilor asupra imigranților, persoanelor transgender și a altor comunități vulenrabile.



„Fie că ești mobilizat de atacurile asupra democrației, de pierderea locurilor de muncă sau de restrângerea drepturilor civile, acum e momentul să acționezi”, se arată în mesajele campaniei.

În Washington, mai mulți membrii ai Congresului au susținut discursuri. Jamie Raskin a spus că „nu avem viitor cu un președinte care are politica lui Mussolini și economia lui Herbert Hoover”.

În Los Angeles, manifestanții au mărșăluit spre Primărie în timp ce strigau „puterea poporului”.

În Indiana, a avut loc un incident când un susținător al lui Trump a scos o armă după un conflict cu protestatarii. El a fost reținut pentru scurt timp, apoi eliberat după ce polițiștii au constatat că arma nu a fost îndreptată direct spre mulțime.

