Ce alimente ar trebui să consumăm în luna februarie pentru a avea o sănătate de fier

Fructele și legumele nu sunt, de obicei, atât de importante în alimentația oamenilor, însă consumul lor regulat și echilibrat și să lupte împotriva factorilor nocivi.

Ce este bine să consumăm până la sfârșitul lunii februarie

Specialiștii au dezvăluit ce ar trebui să includem în mesele zilnice în ultima lună din iarnă, iar rodia se află pe această listă.

Este un fruct bogat în antioxidanți, , de aceea este bine să fie introdus într-o dietă echilibrată. Pentru că are beneficii uriașe pentru organism, nutriționiștii recomandă să consumăm o rodie pe zi.

Potrivt , o jumătate de cană de semințe de rodie conține 3,5 grame de fibre hrănitoare. Pe de altă parte, acest fruct are în compoziția sa polifenoli care ajută la contracararea radicalilor liberi care provoacă deteriorarea celulelor.

„Rodiile sunt uimitoare proaspete, congelate sau sub formă de suc”, a transmis Lauren Harris-Pincus, MS, RDN, fondatoarea NutritionStarringYOU.com și autoarea cărții The Everything Easy Pre-Diabetes Cookbook, informează .

„Adăugați-le la mâncăruri și gustări dulci sau sărate, cum ar fi salate, legume, boluri cu cereale integrale și iaurt grecesc sau parfaituri cu brânză de vaci. Sunt fabuloase și deasupra bolurilor cu fulgi de ovăz sau smoothie pentru un plus de dulceață”, a mai adăugat aceasta.

Portocalele roșii sunt și ele potrivite pentru această perioadă. Chiar dacă prețul lor este mai mare decât cele obișnuite, ele au un gust și nutrienți unici.

„Februarie este momentul perfect pentru a arunca o pungă de portocale roșii în coșul de cumpărături. La fel de bogate în vitamina C ca și , portocalele roșii au un conținut ridicat de antociani, un antioxidant care conferă acestei portocale culoarea roșu intens”, a spus dieteticianul Nicole Rodriguez.

Ce mai putem mânca în această perioadă

Sfecla roșie, care este considerată cel mai puternic purificator al sângelui, se numără printre din lume.

Această rădăcinoasă poate fi consumată în salate, la cuptor sau ca garnitura pentru carne.

În această lună mai poate fi consumată și varza de Bruxelles. Bogată în fibre, aceasta este un nutrient cunoscut pentru beneficiile sale asupra sănătății inimii.

De pe listă nu lipsește nici napul. Face parte din aceeași familie ca și varza kale și broccoli, despre care știm că aduce numai beneficii pentru organism. Este bogat în potasiu, fibre, vitamina C și antioxidanți.