Ce i s-a întâmplat unui român în vacanță, în Thassos, Grecia: „Am zis că poate nu înțeleg eu engleza”

Un român a povestit recent , în Thassos, Grecia. Românul a vrut să închirieze patru șezlonguri și două umbrele, iar potrivit prețurilor care erau afișate de 15 euro pentru două șezlonguri și o umbrelă, acesta trebuia să plătească 30 de euro pentru ceea ce voia.

Prețul pe care românul trebuia să îl plătească pentru patru șezlonguri și două umbrele

Românului i s-a părut decentă suma pe care trebuia să o plătească, așa că a fost de acord cu închirierea a patru șezlonguri și două umbrele. l-a avut când a văzut cât a trebuit, de fapt, să plătească.

Cei de pe plajă i-ar fi cerut românului 100 de euro sub pretextul că trebuie să cheltuiască restul de sumă la restaurant.

„Salutare! Astăzi la Aliki Beach, am vrut să luăm patru șezlonguri. Totul părea în regulă, scria 15 euro pentru două șezlonguri și o umbrelă, total 30 de euro pentru cât voiam noi.

Când am vrut să plătim, ne-a cerut 100 de euro sub pretextul că trebuie să consumăm de la restaurant de restul. Deși ne-au spus că locurile sunt libere, cu condiția de a consuma de la restaurant în valoare de 30 de euro, când am vrut să plătesc, mi s-a cerut 100 de euro”, a relatat turistul, potrivit .

Încercând să înțeleagă ce se întâmplă, bărbatul a cerut personalului să i se scrie pe o foaie explicația cerințelor lor, crezând că nu înțelege limba engleză.

„Am zis că poate nu înțeleg eu engleza și i-am cerut să-mi scrie pe o foaie de hârtie ce vrea să-mi spună. Rezultatul era 100 de euro desenat. Am încercat să le explic că, la prețurile afișate, patru șezlonguri plus două umbrele costă 30 de euro. Nu am avut cum să mă înțeleg cu ei. Poate nu sunt eu pretențios sau zgârcit, dar să dau 100 de euro când prețul afișat era 30 mi s-a părut enorm”, a mai scris românul.