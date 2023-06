Cea mai accesibilă Dacia Duster în 2023. Ce dotări sunt incluse în modelul de bază

fiabil și accesibil care are o serie de dotări.

Mașinile Dacia sunt unele dintre cele mai ieftine autoturisme de pe piața europeană, conform Promotor.

Dacia pune la dispoziție patru versiuni: Journey, Journey+, Extreme sau Expression, care este cel mai ieftin.

Dotări Dacia Duster Expression

Motorul Eco-G 100 este opțiunea cea mai puțin costisitoare, cu alimentare dublă cu benzină și GPL. Are 3 cilindri, motorul este de 1.0 litri și 100 de CP, cu un cuplu maxim de 170 Nm. Cutia de viteze este manuală și are 6 viteze.

Design-ul mașinii este completat de farurile LED, jante de aliaj de 16 inci, bare longitudinale negre și carcasele oglinzilor cu un finisaj crom satinat.

Legat de interior, are o tapițerie dedicată modelului Expression. Geamurile sunt electrice atât pe față, cât și pe spate. Sistemul multimedia are un ecran tactil de 8 inci, radio DAB și Bluetooth. Volanul este îmbrăcat în piele, iar oglinzile retrovizoare reglabile sunt electrice și dejivrante.

Compania a implementat și o serie de sisteme de siguranță, precum monitorizarea presiunii din pneuri, asistența la frânarea de urgență, senzori de parcare, sisteme ABS, ESP și HSA.

Cât costă Dacia Duster Expression

Astfel că, pentru a avea un SUV nou nu trebuie neapărat să plătești mult. Prețul unei mașini Dacia Duster Expression este de 17.900 de euro. Motorizarea 4×4 va crește prețul cu încă 3.750 de euro, dar oferă un motor performant și mare.