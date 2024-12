Moș Crăciun pe motociclietă, în Târgu Mureș. Bikerii au oferit cadouri copiiilor

este foarte ocupat să pregătească daruri pentru fiecare copil care a fost cuminte. Pentru că nu a nins, moșul și-a găsit alt autovehicul pe care săl- folosească pentru a ajunge la fiecare casă.

Pe două roți la împărțit cadouri

Așa că, moșul a dat pe motocicletă. Bikerii au organizat o paradă în Târgu Mureș, și-au împodobit motocicletele și au pornit la drum să împărtă cadouri celor mici, informează

„Sperăm că de la an la an va fi tot mai puternic spiritul acesta pe două roți, am pus niște luminițe, betele, muzică, renul aici în spate și el dansează”, a spus un motociclist.

Și copiii au donat jucării

Parada lor a fost privită de foarte mulți oameni, iar copiii au primit cadouri. Mai mult, un băiat a fost sărbătorit într-un cadru de poveste.

„E o mare bucurie pentru mine nu mă așteptam, sunt foarte fericit”.

Și copiii au donat dulciuri și jucării pentru cei aflați la nevoie.

„Scopul acestui eveniment este de a conștientiza puțin spiritul acesta al Crăciunului pe care se pare că câteodată îl pierdem sau nu-l avem în vedere”, a spus organizatorul.