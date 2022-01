CEO-ul companiei Pfizer cere un vaccin care să protejeze împotriva variantei Omicron și care să se administreze o singură dată pe an

Un vaccin anual împotriva COVID-19 ar fi o alternativă mai bună decât administrarea rapelului la fiecare 4 sau 5 luni, a anunțat directorul executiv al Pfizer, Albert Bourla.

Reprezentatul companiei farmaceutice se pregătește să solicite aprobarea unui vaccin modificat pentru a lupta împotriva Omicron și să-l pună pe piață începând cu luna martie.

